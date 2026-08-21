MPS lancia due offerte per Banco BPM e Banca Generali, la mossa per non farsi comprare da Intesa Sanpaolo
La mossa di MPS per non farsi comprare da Intesa Sanpaolo: presentate due offerte per Banco BPM e Banca Generali
MPS ha presentato due offerte di acquisto per Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Una mossa decisa dall’amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, per ostacolare il tentativo di Intesa Sanpaolo di comprare Mps stessa. Se l’operazione dovesse andare in porto, nascerebbe un nuovo gruppo bancario da 810 miliardi di euro.
- MPS lancia due offerte per Banco BPM e Banca Generali
- L'offerta di Intesa Sanpaolo
- Il risiko bancario
MPS lancia due offerte per Banco BPM e Banca Generali
Nella mattinata di oggi, venerdì 21 agosto, Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato il lancio di due offerte pubbliche di scambio e acquisto di Banco BPM e Banca Generali.
Il piano, proposto dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio, è stato discusso e approvato ieri da un Consiglio di amministrazione durato 7 ore.
Il piano prevede due offerte pubbliche di scambio volontarie, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali.
In una nota, MPS fa sapere che il valore complessivo delle due operazioni è di circa 34 miliardi di euro: 25,3 miliardi per comprare Banco BPM e 8,72 per Banca Generali.
L’offerta di Intesa Sanpaolo
Con questa mossa MPS cerca di contrastare Intesa Sanpaolo, che a inizio giugno aveva presentato una offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi di euro per comprare Montepaschi.
Detto in poche parole, l’acquisizione di BPM e Generali renderebbe MPS molto più grande, costringendo Intesa ad aumentare parecchio la sua offerta o a rinunciare.
Il risiko bancario
Le offerte presentate da MPS si inseriscono nel cosiddetto “risiko bancario” italiano, che ha registrato uno scossone lo scorso anno con l’acquisizione inaspettata di Mediobanca da parte della stessa Montepaschi.
Per anni sull’orlo del fallimento, lo storico istituto toscano è diventato il terzo gruppo bancario italiano.
A giugno Banco BPM aveva presentato a MPS una proposta di fusione alla pari con l’obiettivo di creare un grande gruppo in grado di contrastare l’attuale duopolio di fatto del mercato bancario italiano, formato da Intesa Sanpaolo e Unicredit.
Intesa aveva risposto lanciando l’opas su MPS, Banco BPM ha poi ritirato la sua proposta. Ora arriva la mossa della banca toscana.
Sullo sfondo la politica: come riporta il Corriere della Sera, un pezzo consistente del governo, Fratelli d’Italia e Lega, a partire dalla premier Meloni, sarebbe favorevole all’iniziativa di Lovaglio, meno convinta Forza Italia.
Il piano di Mps divide invece il Pd: i dem toscani plaudo all’operazione, mentre c’è più freddezza dalla segreteria nazionale.