MSC Euribia supera lo Stretto di Hormuz e riprende l'itinerario, la nave bloccata a Dubai per 40 giorni

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La MSC Euribia ha lasciato il Golfo Persico dopo oltre un mese, bloccata dalla crisi tra Iran e Occidente. La nave da crociera è riuscita ad attraversare lo Stretto di Hormuz in convoglio con altre navi. La compagnia ha confermato ora la ripresa delle crociere nel Nord Europa, dopo lo stop forzato per 40 giorni nel porto di Dubai.

MSC Euribia, superato lo Stretto di Hormuz

Dopo oltre un mese di stallo causato dall’escalation militare tra Iran e forze occidentali nella regione del Golfo Persico, la nave da crociera MSC Euribia ha finalmente lasciato l’area, attraversando in sicurezza lo Stretto di Hormuz.

Secondo i dati AIS, l’imbarcazione ha superato la penisola di Musandam, snodo strategico per l’uscita dal Golfo, segnando di fatto la fine di un blocco durato circa un mese e mezzo.

ANSA

Non era l’unica nave da crociera

La nave di Gianluigi Aponte non ha affrontato il passaggio in solitaria. In mare aperto si è formato un vero e proprio convoglio composto da più unità da crociera, una scelta dettata da esigenze di sicurezza.

Tra queste figurano la Celestyal Journey, rimasta ferma per 47 giorni a Dubai, e le navi Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5, appartenenti alla compagnia TUI Cruises. Complessivamente erano sei le navi da crociera rimaste bloccate nella regione allo scoppio della crisi.

Durante questo periodo, la Euribia era rimasta ormeggiata nel porto di Dubai con equipaggio ridotto, in attesa di condizioni più sicure per la ripresa della navigazione.

L’itinerario della nave

La compagnia ha confermato che la nave ha completato il passaggio “in stretto coordinamento con le autorità competenti” e si trova ora in viaggio verso il Nord Europa, dove riprenderà regolarmente il suo programma.

MSC Euribia è in rotta per riprendere la sua stagione nel Nord Europa e, poiché la nave potrà ora rientrare prima del previsto, MSC conferma che la crociera in partenza il 16 maggio da Kiel (e il 17 maggio da Copenaghen) si svolgerà come pianificato in origine.

La compagnia ha inoltre comunicato che i passeggeri delle crociere cancellate potranno trasferire la propria prenotazione su queste nuove partenze.

Hormuz di nuovo chiuso