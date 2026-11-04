Msc Poesia bloccata a Miami, oltre 50 italiani sulla nave da crociera fermata dalla Guardia Costiera Usa

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La nave da crociera Msc Poesia, con oltre 50 cittadini italiani a bordo, è bloccata a Miami in seguito a un controllo della Guardia Costiera USA scattato nella giornata di domenica 1° novembre. Msc Crociere ha annunciato ufficialmente la cancellazione della crociera. I viaggiatori verranno rimborsati.

L’annuncio di Msc sulla cancellazione della crociera

Msc Crociere ha deciso di cancellare la crociera della sua nave Msc Poesia, fermata domenica dalla Guardia Costiera Usa al porto di Miami, a causa di una “questione normativa” sorta prima della partenza dell’imbarcazione.

In una nota riportata da CBS News, Msc Crociere ha annunciato: “Abbiamo preso la difficile decisione di cancellare la crociera. Siamo consapevoli di quanto questa notizia sia deludente e frustrante per i nostri ospiti e ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato alla loro vacanza”.

Msc ha dichiarato che gli ospiti riceveranno un rimborso completo pari al costo della crociera. La compagnia ha anche fatto sapere di star aiutando le persone a far ritorno a casa.

Una fonte a conoscenza dei fatti ha riferito che a bordo della nave si trovavano più di 2 mila persone.

Il controllo della Guardia Costiera sulla nave Msc Poesia

In un comunicato diffuso nella giornata di lunedì 2 novembre, la Guardia Costiera Usa aveva riferito che le sue squadre erano impegnate nella “verifica della conformità della nave da crociera agli standard internazionali e alle normative degli Stati Uniti d’America”.

Il giorno successivo, martedì 3 novembre, il capitano Frank Florio, comandante del dipartimento di Miami della Guardia Costiera Usa, ha reso noto che sono state “individuate anomalie nei sistemi di bordo della nave, che stiamo risolvendo in collaborazione con Msc”. In quell’occasione è stato riferito anche che la nave da crociera rimarrà in fermo fino a quando “le anomalie non saranno corrette e non sarà autorizzata la partenza”.

La testimonianza di una famiglia italiana

La Gazzetta del Sud ha riportato la testimonianza di Giuseppe Arena, gelatiere di Ganzirri, sulla nave assieme ad altri 50 italiani con la sua famiglia partita da Messina il 30 ottobre.

Arena, martedì 3 novembre, aveva raccontato: “A bordo è tutto tranquillo, ma non abbiamo notizie di cosa stia accadendo e del perché siamo fermi in porto da tre giorni. C’è un’ispezione in corso, con un via vai di cisterne”.

Poi è arrivata la comunicazione della cancellazione della crociera. La famiglia messinese è sbarcata e sta facendo ritorno a casa. “Era la nostra vacanza dopo tanto lavoro in estate“, ha commentato con amarezza Giuseppe Arena.