MTV Video Music Awards 2026, lo strano discorso di Madonna dal "grazie" alle dita all'attacco all'ex manager

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La popstar Madonna, con già in bacheca 19 trofei, si è presentata agli MTV Video Music Awards 2026 con 13 nomination, aggiudicandosi sette premi, tra cui quello di “Artista dell’anno”. Nel suo discorso, ha parlato della sua carriera e di ciò che l’ha spinta a realizzare il suo ultimo album, Confessions II. Non sono inoltre passate inosservate le dichiarazioni contro un suo ex manager e c’è stata anche curiosità per le parole di ringraziamento alle sue dita.

Il discorso di Madonna agli MTV Video Music Awards 2026

Durante la cerimonia degli MTV VMAs, Madonna ha esordito con una strana battuta, ringraziando le sue dita. Sul palco l’artista 68enne ha detto di essere fortunata per le proprie dita “perché posso sempre contare su di loro”,

Ha poi iniziato il suo discorso, ricordando la sua prima partecipazione agli MTV VMAs nel 1984. Allora ci fu un intoppo con le calzature che indossava e cadde sul palco.

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“Ebbi un piccolo problema con le scarpe – ha raccontato – una col tacco a spillo mi si sfilò e mi tuffai sul palco cercando di apparire carina e sexy, come se l’avessi fatto apposta. Solo che il vestito si levò e mi uscì fuori un gluteo; e a quei tempi, i glutei non si mostravano in giro. Ci tengo a ricordarvelo”.

“Sono tornata dietro le quinte sentendomi davvero orgogliosa di me – ha aggiunto – ma il mio manager mi disse che la mia carriera era finita. È la verità. Non il mio manager di adesso, no. Era l’assistente del manager. Meglio non dire altro: potrei perdere il filo del discorso”.

Dopodiché ha continuato spiegando di aver trascorso l’ultimo anno e mezzo cercando e credendo in se stessa, e facendo la musica che voleva fare. “E per me questa è davvero la definizione di essere un’artista”, ha chiosato.

Rivolgendosi ai presenti, ha dichiarato di sperare che tutti possano trascorrere i prossimi anni o il resto della vita a fare la stessa cosa: “Cercare voi stessi e credere in voi stessi”.

Il ringraziamento a Stuart Price

Spazio poi al ringraziamento a Stuart Price: “Chi avrebbe mai pensato che, 20 anni dopo Confessions I, saremmo riusciti a farlo di nuovo? Ti amo tantissimo. Grazie per essere la persona su cui so di poter sempre contare. Grazie, MTV. Grazie a tutti”.

Madonna: “Tutto è cominciato con la danza”

Madonna, nel corso della serata, è salita sul palco anche per ritirare il premio di Miglior Canzone Dance. In questa occasione ha parlato dell’importanza che la danza ha avuto nella sua vita.

“Sono venuta a New York per diventare una ballerina, e la danza è l’ambito in cui è successo tutto nella mia vita”, ha detto. “Sono rinata sulla pista da ballo. Ho trovato la mia comunità sulla pista da ballo. Mi sono innamorata delle persone su una pista da ballo. Voi, e ho perso molte persone che amavo sulla pista da ballo”.

“La danza unisce tutti, okay? Sulla pista da ballo siamo tutti uguali”, ha concluso.