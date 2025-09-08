Mtv VMAs, Lady Gaga trionfa con 4 statuette ma torna a galla una vecchia frase su Israele e Gaza

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Agli Mtv Music Awards 2025 ha trionfato Lady Gaga. La cantante newyorkese è stata nominata artista dell’anno, avendo la meglio sulle altre star tra cui Taylor Swift, Beyoncé e Kendrick Lamar. Gaga partiva con 12 nomination ed ha anche vinto i premi per la migliore regia e la migliore direzione artistica per Abracadabra, oltre a imporsi nella categoria migliore collaborazione per Die With A Smile insieme a Bruno Mars. Durante la premiazione non ha rilasciato dichiarazioni su Israele e su ciò che sta avvenendo a Gaza, fatto per cui alcune persone l’hanno criticata, rivangando anche una vecchia frase su Israele pronunciata nel 2014.

Mtv Music Awards 2025, Lady Gaga: “Essere un’artista è una responsabilità”

“Non riesco a esprimere a parole cosa significhi per me. “Essere un’artista è un tentativo di connettere le anime delle persone in tutto il mondo””, ha dichiarato a caldo Lady Gaga.

“Essere un’artista è una disciplina – ha aggiunto -, un mestiere che ha lo scopo di raggiungere il cuore di qualcuno, dove mette radici, e ricordare loro di sognare. Essere un’artista è una responsabilità“.

Tutti i premi assegnati

Sabrina Carpenter e Ariana Grande hanno vinto tre premi a testa. Quest’ultima si è aggiudicata tre statuette grazie a Brighter Days Ahead: Video of the Year, Best Pop e Best Long Form Video. Carpenter ha ricevuto i premi di Best Pop Artist, Best Album per Short n’ Sweet e Best Visual Effects per Manchild.

Bruno Mars ha collaborato con la cantante dei Blackpink Rose vincendo nella categoria canzone dell’anno per APT, mentre i Blackpink sono stati nominati miglior gruppo.

Mariah Carey ha conquistato il premio nella categoria R&B per Type Dangerous. Ha inoltre ottenuto il riconoscimento Video Vanguard Award. “È fantastico MTV, non so perché ci hai messo così tanto”, ha detto ridendo, in riferimento al fatto che sono i primi premi ottenuti in carriera nella prestigiosa rassegna.

I premi alla carriera sono andati a Ricky Martin e al rapper Busta Rhymes, che ha ricevuto il Rock The Bells Visionary Award. “Vogliamo solo abbattere i confini e mantenere viva la musica”, le parole di Rhymes dopo aver ricevuto il premio da Jessica Simpson.

Nel corso della serata è stato omaggiato con un premio Ozzy Osbourne, scomparso a luglio all’età di 76 anni. L’artista è stato ricordato dai figli con un videomessaggio. Inoltre il cantante britannico Yungblud si è unito a Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, e al chitarrista degli Extreme Nuno Bettencourt, eseguendo brani come Crazy Train, Changes e Mama, I’m Coming Home

Israele e Gaza, la polemica su Lady Gaga

Lady Gaga non ha speso alcuna parola sulla questione relativa al conflitto israelo-palestinese. La cantante negli ultimi mesi è stata attaccata più volte dai ‘Pro-Pal’ per non essersi mai pronunciata direttamente a favore del popolo palestinese e su quel che sta accadendo a Gaza.

In realtà l’artista, durante il suo ultimo tour, ha proiettato sullo schermo messaggi a favore della Palestina. Ma anche tale gesto non è bastato per placare le polemiche. Diverse persone hanno sottolineato che mai in prima persona Gaga ha rilasciato sue spontanee dichiarazioni. Inoltre sono state ricordate le parole che disse nel 2014, dopo il concerto a Tel Aviv.

“Tel Aviv è stato magnifico. La visione che ha il mondo di Israele non è la realtà. È un posto bellissimo, la gente è di buon umore”, scandì la cantante. Parole che oggi sono ritenute da alcuni come un manifesto pro israeliano.

Sui social la questione, tanto per cambiare, è stata ultra divisiva: da un lato gli utenti che hanno sostenuto che un’artista non è tenuta a schierarsi su determinati temi, dall’altro chi ha criticato sostenendo che anche star del calibro di Gaga dovrebbero sensibilizzare.