Mucca precipita in una piscina di un albergo wellness a Tubre vicino Bolzano, il video del salvataggio

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Questa mattina all’alba i Vigili del fuoco volontari di Tubre in val Venosta sono stati chiamati per un intervento decisamente insolito. La nota di chiamata indicava: “Mucca in piscina“. Un bovino si era infatti smarrito all’interno di un albergo wellness ed è caduto nella piscina, sfondando la copertura dell’impianto. L’animale è stato tratto in salvo ed estratto incolume dalla sua difficile posizione. Il “soggiorno benessere inatteso” si è così concluso senza ferite.