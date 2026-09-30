Mucca precipita in una piscina di un albergo wellness a Tubre vicino Bolzano, il video del salvataggio
Un intervento straordinario dei Vigili del fuoco salva una mucca intrappolata in una piscina di un hotel
Questa mattina all’alba i Vigili del fuoco volontari di Tubre in val Venosta sono stati chiamati per un intervento decisamente insolito. La nota di chiamata indicava: “Mucca in piscina“. Un bovino si era infatti smarrito all’interno di un albergo wellness ed è caduto nella piscina, sfondando la copertura dell’impianto. L’animale è stato tratto in salvo ed estratto incolume dalla sua difficile posizione. Il “soggiorno benessere inatteso” si è così concluso senza ferite.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.