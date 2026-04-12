Muggia, cadavere della madre nascosto in casa per anni da ex poliziotta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una ex poliziotta di 57 anni avrebbe vissuto, per almeno due anni, in casa con il cadavere della madre morta. La scoperta sarebbe stata fatta dai carabinieri, che avrebbero fatto un controllo presso l’abitazione dopo una segnalazione di una vicina dell’anziana. I fatti sono accaduti a Muggia, in provincia di Trieste. Si indaga per accertare il motivo di un gesto così macabro. Risulterebbe, dalle primissime indagini, che i servizi di salute mentale avevano già provato a contattare la ex poliziotta, allontanata da tempo dall’Arma per presunti problemi psichici.

Cosa è successo a Muggia

Secondo quanto rivelato da Il Piccolo, nella mattina del 12 aprile, i carabinieri avrebbero fatto irruzione in una villetta a due piani a Muggia, in provincia di Trieste.

La 57enne, nel mirino degli inquirenti, avrebbe inizialmente opposto resistenza ai militari.

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Una volta entrati all’interno dell’abitazione, suddivisa su due piani, si sarebbero trovati di fronte a una scena raccapricciante.

Le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile sarebbero state pessime.

Occultato in camera da letto, sotto un cumulo di vestiti, avrebbero trovato il cadavere di una donna di 84 anni, mummificato.

Si tratterebbe della mamma della ex poliziotta 57enne, allontanata da tempo dall’Arma per presunti problemi psichici.

I presunti problemi psichici della ex poliziotta

RaiNews aggiunge che sarebbero emerse in queste ore alcune testimonianze di vicini di casa dell’anziana che avrebbero rimarcato i problemi della donna.

L’ex militare sarebbe stata portata in una struttura protetta, a confermarlo sarebbe stato il parroco di Muggia, Don Andrea Destradi.

La Procura della Repubblica di Trieste ha avviato le indagini per comprendere i motivi del gesto compiuto dall’ex poliziotta, come ha spiegato alla Rai il sindaco di Muggia, Paolo Polidori.

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza quando sarebbe avvenuto il decesso dell’anziana.

Le indagini

Dai primissimi rilievi effettuati sul posto, la morte risalirebbe a oltre due anni fa.

Come riferito anche da Fanpage, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo, elemento che rafforzerebbe l’ipotesi di una morte per cause naturali.

Il sito aggiunge che si potrebbe anche protendere per l’ipotesi che la donna possa aver nascosto la morte della madre per continuare a percepire la pensione.