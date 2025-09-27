Mughini costretto a vendere la sua collezioni di libri, lo sfogo amaro: "Hanno smesso tutti di chiamarmi"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Smonto il museo di me stesso”: con l’ironia che lo contraddistingue e una punta di amarezza, Giampiero Mughini annuncia al Foglio che metterà in vendita la parte più preziosa della sua collezione di libri: “Non c’è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi”, ha dichiarato nell’articolo pubblicato il 27 settembre.

Mughini costretto a vendere la sua collezioni di libri

Una scelta dolorosa ma, dice, “una sofferenza indispensabile” per continuare a vivere con il denaro inteso come libertà.

Secondo il racconto al Foglio, Mughini ha accumulato tra 20 e 25 mila volumi in una vita: prime edizioni di Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti.

Tra le rarità assolute: “La coscienza di Zeno” (1923), “Ossi di seppia” (1925), “Gli indifferenti” (1929), “Il giorno della civetta” (1961).

“Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri”, confessa. La cessione avverrà tramite il libraio milanese Pontremoli, compagno di strada “da mezzo secolo”.

Non tutto, però, uscirà di casa. “Alcuni non li vendo, non potrei”. Ma il colpo al cuore è evidente: “Mi viene strappata l’anima…”, e subito smorza: “…ma un’anima completa non l’ha mai avuta nessuno, nemmeno i santi”.

Il motivo della vendita dei libri

La motivazione è pratica. “La televisione si è interrotta di colpo”: niente più talk, niente reality (“forse non avrei retto un altro reality con le zanzare”), e soprattutto niente compensi, che per anni gli hanno garantito l’autonomia: “Io l’ho fatta anche perché mi permetteva di vivere come volevo”.

Oggi, dice, “l’unico lavoro è l’articolo del martedì sul Foglio”: “ci faccio una dieta intermittente”.

Alla domanda sulla pensione risponde “Certo”, ma “miserie… spese con gusto”, e allarga il braccio verso il “Mughenheim”, il villino-museo di Monteverde Vecchio dove ogni parete è libreria e memoria.

I problemi di salute

C’è anche la salute, senza vittimismo: “Ho avuto problemi, ora sto meglio. Ma dal salotto al bagno ci vado con un po’ di fatica”.

Il medico gli ha detto che è il tempo di “gestire la vecchiaia”: “Ho 85 anni”. E la morte? “Non ci penso: se ci penso, poi si monta la testa”.