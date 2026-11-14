Multa a Facebook da 805 milioni, l'app per Android accedeva alla galleria del telefono senza consenso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Maxi multa a Facebook da 805 milioni di euro. Il Garante privacy ha sanzionato Meta perché, secondo l’Autorità, l’app per Android del social ha avuto accesso a foto, video e relativi metadati salvati nella galleria degli smartphone italiani senza un consenso specifico e senza informare gli utenti in modo adeguato.

Facebook e la funzione finita sotto accusa

Come riporta Ansa, nel mirino c’è la funzione “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, disponibile dal 2023, che propone come spunti per nuovi post immagini e video presi dal telefono. Secondo il Garante, l’opzione risultava preimpostata come attiva.

Il provvedimento riguarda il semplice accesso ai contenuti conservati nella memoria del dispositivo, anche quando non vengono pubblicati.

Il problema, spiega l’Autorità, sta nel modo in cui veniva chiesta l’autorizzazione: un unico via libera alla galleria, valido per tutta l’app, preceduto da un avviso generico sulla possibilità di “abilitare altre funzioni”. Una volta concesso, il permesso consente di leggere l’intero archivio fotografico, di norma in modo permanente.

Come ricostruisce Agi, l’istruttoria è partita nel luglio 2025 da una segnalazione del Centro tutela consumatori utenti di Bolzano. Per il Garante, il Codice privacy tutela lo smartphone “come parte della sfera privata della persona”: ogni accesso richiede un consenso libero e informato, anche senza un danno dimostrato.

Perché la multa è così alta

L’importo, pari a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo, tiene conto di diversi elementi. Gli utenti Android coinvolti in Italia sarebbero circa 20 milioni, la violazione è ancora in corso e la collaborazione di Meta durante l’istruttoria è stata giudicata “scarsa”. Pesa anche un precedente provvedimento del 2019 contro la società.

Il Garante ha inoltre respinto l’eccezione con cui Meta sosteneva che la competenza spettasse all’autorità irlandese, dove ha sede la sua società europea. Le norme sulla ePrivacy, ha spiegato l’Autorità, non prevedono infatti il meccanismo dello “sportello unico”.

Cosa deve fare Meta e cosa cambia per gli utenti

Entro 60 giorni la società dovrà chiedere un consenso distinto e specifico per la funzione, spiegando a cosa serve e come disattivarla.

L’opzione dovrà restare spenta per impostazione predefinita, anche per chi l’aveva già attiva. Meta dovrà comunicare le prime iniziative entro 30 giorni e le misure adottate entro 90.

Per ora non risulta una replica ufficiale dell’azienda alla sanzione. Secondo Agi, Meta nega di aver usato quei contenuti per addestrare l’intelligenza artificiale, un tema che però non riguarda il procedimento. Nel frattempo chi vuole può revocare a Facebook l’accesso a foto e video dalle impostazioni del telefono.