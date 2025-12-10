Multa a Sky da 4,2 milioni di euro per pratiche scorrette, alcuni abbonati possono chiedere il rimborso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’Associazione europea consumatori indipendenti ha pubblicato delle linee guida per poter chiedere il rimborso a Sky Italia. La multinazionale, infatti, è stata multata dall’Antitrust per una cifra complessiva di 4,2 milioni di euro per pratiche ritenute scorrette. Secondo l’associazione dei consumatori, alcuni abbonati potrebbero essere rimborsati. Sky ha replicato di essere convinta della correttezza delle sue azioni e valuterà azioni legali nelle sedi opportune.

Perché Sky è stata multata dall’Antitrust

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un bollettino ufficiale, pubblicato sul sito, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla sanzione per Sky Italia.

La multa è di 4,2 milioni di euro.

ANSA La sede di Sky Italia a Milano

Nel dettaglio il procedimento riguarda tre pratiche commerciali ritenute scorrette:

l’ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi TV

l’applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim (“finché non disdici”) induceva a pensare che ne fossero escluse

la prospettazione alla clientela di offerte vantaggiose, con finalità di customer retention, confezionate in particolare mediante l’attivazione di pacchetti Tv aggiuntivi o servizi accessori (Sky Wi-Fi), le cui condizioni promesse vengono sistematicamente disattese in fattura.

Nel bollettino l’Agcom ha sottolineato che per tutte le segnalazioni arrivate, in merito a tutte e tre le condotte contestate, Sky ha adottato iniziative di caring a favore dei singoli consumatori.

Le cifre

Nello specifico, il bollettino spiega come sono suddivise le cifre della multa da 4,7 milioni di euro a Sky:

2 milioni di euro di multa per la scarsa trasparenza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti TV Sky, formulate in modo da non rendere chiaro l’effettivo rincaro e l’impatto sulla spesa mensile;

delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti TV Sky, formulate in modo da non rendere chiaro l’effettivo rincaro e l’impatto sulla spesa mensile; 800.000 euro di multa sulle offerte TV di Now, dove il messaggio “finché non disdici” faceva intendere una stabilità di prezzo che in realtà non esisteva, perché gli aumenti venivano applicati anche a questi pacchetti;

di Now, dove il messaggio “finché non disdici” faceva intendere una stabilità di prezzo che in realtà non esisteva, perché gli aumenti venivano applicati anche a questi pacchetti; 1,4 milioni di euro di multa per le offerte di retention “vantaggiose” mai rispettate in fattura: promozioni presentate come convenienze per trattenere il cliente, spesso tramite pacchetti aggiuntivi o servizi accessori, che non corrispondevano poi alle condizioni economiche effettivamente addebitate.

La risposta di Sky

Come riporta RaiNews, Sky ha commentato così la notizia: “Siamo stupiti di questa sanzione dell’Autorità perché arriva nonostante le azioni messe in campo da Sky con l’obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la trasparenza dei processi aziendali e di porre sempre il cliente al centro. Restiamo convinti della correttezza del nostro operato e valuteremo tutte le azioni necessarie nelle sedi più opportune”.

Come chiedere l’eventuale rimborso

L’Associazione Euroconsumatori ha spiegato che c’è la possibilità da parte di alcuni abbonati di ottenere un rimborso. Sottolinea però che “ogni posizione va analizzata nel dettaglio, ma in generale si potrebbero avere margini di azione”. Nello specifico si potrebbe ottenere un eventuale risarcimento se ci sono queste condizioni:

se secondo il consumatore le comunicazioni di aumento prezzo erano troppo complesse per essere comprese;

se sottoscritte offerte con il claim “stabili” o “finché non disdici”, il consumatore ha avuto aumenti in fattura;

se il consumatore ha sottoscritto promozioni a determinate cifre non corrispondenti da quelle pagare;

se in caso di disdetta per aumenti di prezzo, c’è stata comunque una cifra da pagare.