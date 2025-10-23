Multa alla Rai per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie a Report, rabbia di Ranucci e accusa al Garante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il Garante della privacy sanziona la Rai con una multa da 150mila euro per la telefonata trasmessa da Report tra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie. Ma Ranucci non ci sta. Il conduttore del programma di inchiesta su Rai 3 ha accusato l’Autorità di agire per contro del Governo per punire la sua redazione. Affermazioni respinte dal presidente dell’organismo di controllo Pasquale Stanzione, che annuncia anche di valutare “ogni necessaria iniziativa a propria tutela”.

La multa del Garante a Rai e Report

La maxi multa è stata sancita dal Garante nei confronti della Rai per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica.

”La sanzione si riferisce al procedimento, avviato nel dicembre 2024 e definito in esito a completo contraddittorio, riguardante la diffusione di un audio relativo a una conversazione telefonica tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione Report, di cui la Rai è editore”, si legge nella nota.

La telefonata di Sangiuliano

La vicenda risale allo scandalo scatenato dalla relazione tra Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che hanno portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura.

L’audio trasmesso da Report riportava la telefonata in cui l’attuale corrispondente da Parigi della Rai confessava alla moglie il tradimento.

Come ricordato dal Corriere della Sera, dopo la messa in onda, Sigfrido Ranucci difese la pubblicazione della conversazione, rivelando di averne parlato con Sangiuliano, a cui lo legava “un rapporto di amicizia”, il quale non avrebbe espresso obiezioni.

L’ex ministro aveva però poi presentato due esposti giudiziari insieme alla moglie sulle “registrazioni illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate”, alludendo a un ruolo di Boccia.

Le accuse di Ranucci e la replica di Stanzione

Dopo la sanzione alla Rai, il conduttore di Report è andato però all’attacco del Garante, durante una conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo dal deputato Pd Sandro Ruotolo. Facendo riferimento alla solidarietà ricevuta anche da esponenti del centrodestra dopo l’attentato, Ranucci ha voluto sottolineare l’ipocrisia del Governo che secondo lui emergerebbe da questo provvedimento:

"Da una parte solidarietà, dall'altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare a altre trasmissioni. Ciò che dico lo affermo con cognizione di causa, e lo si vedrà nelle prossime ore"

Il giornalista si è appellato inoltre al Garante della privacy europeo affinché “controlli come sta funzionando in queste ore, in questi giorni, il Garante della privacy italiana, perché è un’emanazione del Governo. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo”.

Un “input politico” sostenuto anche dai deputati del Partito democratico della Commissione di vigilanza Rai, ma che è stato respinto con forza dal presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, che ha risposto così alle “gravissime affermazioni” di Ranucci:

“Il Garante della privacy, nella totalità dei componenti, ribadisce l’assoluta indipendenza e trasparenza del proprio operato a difesa della legalità”

La controreplica del conduttore di Report, però, non si è fatta attendere:

“Confermo quello che ho detto in Commissione europea: se il Garante è indipendente come asserisce, accetti la richiesta d’intervista presentata da settimane in merito alle criticità nella gestione dell’ufficio raccolte da Report”