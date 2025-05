Multa dell'Antitrust a Enel Energia per i rincari non comunicati, accordo per risarcire oltre 40.000 clienti

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia. Sull’azienda ci sono ombre di una possibile pratica commerciale scorretta. In particolare, ombre sulle modalità usate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza e con decorrenza 1° giugno 2023. Secondo l’Autorità, le comunicazioni non erano chiare. Enel, d’accordo con l’Antitrust, ha reso noto che offrirà risarcimenti a oltre 40 mila clienti per oltre 5 milioni di euro.

Antitrust, Enel Energia risarcirà 40 mila clienti

Secondo l’Antitrust, le comunicazioni di Enel potevano “non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti”. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (Dem) poteva essere confusa ed essere scambiata per un messaggio promozionale.

I risarcimenti ai circa 40 mila clienti interessati dalla vicenda scatteranno automaticamente. In particolare avranno il ristoro coloro a cui è stata spedita attraverso canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata.

Fonte foto: ANSA

Inoltre, verranno risarcite quelle persone che ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e che hanno compilato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la poca chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.

Come verranno pagati i clienti

L’Autorità ha spiegato che i pagamenti relativi ai risarcimenti spettano sia a chi ha tutt’oggi un rapporto contrattuale con la società, sia a chi invece ha preferito affidarsi a altro operatore.

Ai primi verrà erogato un bonus in fattura, per i secondi è prevista una emissione di una nota di credito. Enel Energia ha inoltre riferito che si è impegnata a realizzare misure di tipo informativo più chiare. In particolare, ha architettato un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (sms, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per riferire agli utenti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.

Il commento del Codacons

Il Codacons “esprime soddisfazione per i ristori che arriveranno ai consumatori coinvolti nel caso delle modifiche unilaterali dei contratti non adeguatamente comunicate da Enel Energia, vicenda che aveva visto proprio il Codacons sollecitare indennizzi automatici in favore degli utenti danneggiati”.

L’ente ha dato parere favorevole per i risarcimenti automatici aggiungendo che, però, “occorre fare di più: è necessario adottare tutte le misure tecniche per evitare che in futuro si ripetano casi simili e per eliminare qualsiasi ombra sulle comunicazioni delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori energetici”.

Le associazioni dei consumatori contro Enel

Le associazioni dei consumatori Assoutenti, Adusbef, Confconsumatori, Ctcu e Codici hanno invece criticato l’epilogo della vicenda, esprimendo “forte insoddisfazione per il provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha accettato gli impegni proposti da Enel Energia”.

“Le criticità contestate – hanno spiegato le associazioni -, tra cui il mancato recapito, la scarsa chiarezza o la natura ingannevole delle comunicazioni via email e posta riguardo al rinnovo dei contratti, hanno impedito a molti consumatori di esercitare il diritto di recesso nei tempi utili, con conseguente applicazione automatica di condizioni economiche più onerose”.

E ancora: “Anche sulle condizioni economiche, l’Agcm ha accettato condizioni considerate dalla stessa Arera insufficienti. È bene ricordare che Arera stabilisce che in caso di comunicazioni non recapitate, si applicano le vecchie condizioni. La misura compensativa è insufficiente nei casi di comunicazioni ‘Ko’ postali, poiché non vi è stato perfezionamento del rinnovo”.