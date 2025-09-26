Multa dell'Antitrust per 6 compagnie petrolifere, 936 milioni da pagare: cartello per tenere alti i prezzi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’Antitrust ha emesso una sanzione da 936 milioni di euro complessivi per Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. La multa ha come ragione un’intesa attuata dalle sei compagnie petrolifere restrittiva della concorrenza. Così come rivelato da un whistleblower, gli operatori si sono coordinati per stabilire il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante e alzare così il prezzo alla coloninna.

L’accordo tra le compagnie petrolifere

Un’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rivelato l’esistenza di un cartello tra le principali compagnie petrolifere operanti in Italia.

L’illecita operazione restrittiva della concorrenza si è protratta dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2023.

In questo periodo, Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si sono coordinate per determinare il valore della componente bio del carburante.

Il valore di “questa importante componente del prezzo è passato da circa 20 euro al mc del 2019 a circa 60 euro al mc del 2023”.

“Le compagnie – si legge nell’istruttoria – hanno attuato contestuali aumenti di prezzo determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate”.

La multa dell’Antitrust

A chiusura dell’indagine, avviata dopo la denuncia di un whistleblower, l’Antritrust ha emesso una multa contro Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil.

Dall’intesa restrittiva della concorrenza accertata dall’istruttoria, restano al di fuori le compagnie Iplom e Repsol.

Nel complesso, alle sei compagnie petrolifere è richiesto il pagamento di una sanzione pari a 936 milioni di euro.

Nel dettaglio, ha sanzionato Eni per 336 milioni, Esso per 129 milioni, Ip per 163 milioni, Q8 per 172 milioni, Saras per 43 milioni e Tamoil per 91 milioni.

Di fronte a tale “violazione gravissima che ha prodotto danni economici enormi ai consumatori”, Codacons minaccia una class action.

Le compagnie negano le accuse

Così come riportato da ANSA, Eni si giustifica ribadendo che la voce della componente bio è stata “introdotta dalle compagnie nei carburanti tradizionali per ottemperare agli obblighi normativi”.

La compagnia energetica preannuncia ricorsi, denunciando “un ennesimo grave danno reputazionale”.

“Un simile approccio, – aggiungono i portavoce Eni – purtroppo non nuovo da parte dell’Autorità, rischia di penalizzare ulteriormente gli investimenti industriali italiani nella transizione energetica”.

Forte dissenso arriva anche da parte di Api, che considera “le contestazioni prive di fondamento”.