Multa fino a 1731 euro per la retromarcia al casello dell'autostrada: sottratti anche 10 punti dalla patente
Multa fino a 1731 euro per chi effettua la retromarcia al casello dell’autostrada. Questo l’importo previsto dal Codice della Strada nel caso in cui si imbocca per errore una corsia riservata al telepedaggio senza avere il dispositivo, oppure che il sistema non riconosca il veicolo. In questi casi, molti automobilisti reagiscono d’istinto inserendo la retromarcia per cambiare corsia. Una manovra che può sembrare immediata, ma che comporta rischi elevati e sanzioni pesanti.
- Multa per retromarcia al casello, cosa dice il Codice della Strada
- Sanzioni fino a 1731 euro e decurtazione punti dalla patente
- Cosa fare se si sbaglia corsia al casello
Multa per retromarcia al casello, cosa dice il Codice della Strada
Come riporta Il Messaggero, la retromarcia al casello è considerato un comportamento vietato dal Codice della Strada.
Il casello è, infatti, considerato autostrada.
La normativa di riferimento è l’articolo 176 del Codice della Strada, che disciplina i comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
La legge vieta in modo esplicito la retromarcia, anche sulle corsie di emergenza, salvo casi specifici legati a manovre in aree di servizio o parcheggio.
Un aspetto rilevante riguarda proprio i caselli.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, confermato anche dalla Corte di Cassazione, le aree dei caselli sono parte integrante dell’autostrada.
Questo significa che il divieto di retromarcia vale anche davanti alle barriere di pagamento.
Non fa differenza se si tratta di pochi metri: la manovra resta vietata.
Le uniche eccezioni sono previste per i mezzi di soccorso e per le forze dell’ordine impegnate in servizio, con dispositivi luminosi attivi.
Sanzioni fino a 1731 euro e decurtazione punti dalla patente
Le conseguenze per chi effettua retromarcia al casello sono significative.
La sanzione amministrativa può arrivare fino a 1731 euro, con un minimo di 430 euro.
Come evidenziato da Il Messaggero, l’importo può aumentare di un terzo se l’infrazione avviene nelle ore notturne, tra le 22 e le 7.
Oltre alla multa, è prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.
In alcuni casi, soprattutto per chi ha già un saldo ridotto, può essere disposta anche la sospensione della patente.
Una manovra fatta per uscire rapidamente da una situazione di difficoltà può quindi trasformarsi in una violazione con conseguenze economiche e amministrative rilevanti.
Cosa fare se si sbaglia corsia al casello
In caso di errore al casello, la soluzione non è cambiare direzione.
La procedura corretta è fermarsi e utilizzare i sistemi di assistenza disponibili.
Ogni corsia è dotata di una colonnina con un pulsante, generalmente di colore rosso, che permette di contattare un operatore.
Attraverso questo sistema è possibile segnalare il problema e ricevere indicazioni.
L’operatore può intervenire da remoto per autorizzare il passaggio oppure fornire istruzioni su come procedere.
Si tratta di una procedura semplice, sicura e conforme alla normativa.
Seguire le indicazioni del personale consente di evitare comportamenti pericolosi e sanzioni.
Anche nei momenti di incertezza, rispettare le regole resta l’unico modo per uscire dal casello senza rischi.