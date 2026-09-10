Multa per bestemmia a Venezia davanti alla polizia, ragazzo in scooter punito con una sanzione da 102 euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un 22enne è stato multato per aver bestemmiato. È accaduto a Venezia, vicino al Ponte delle Quattro Fontane. Il giovane, alla guida di uno scooter, ha evitato per un soffio un pedone e nella concitazione ha pronunciato una bestemmia. La polizia locale, presente sul posto, gli ha contestato una sanzione da 102 euro per “oltraggio alla divinità di Stato”. Il giovane ha provato a spiegare che si è lasciato andare per via del momento, ma i vigili non hanno sentito ragioni e hanno ricalcato il testo dell‘articolo 724 del codice penale.

Multa per bestemmia

Un giovane in scooter è stato multato per aver bestemmiato. È accaduto a Venezia, nello specifico al Lido di Venezia, nel pomeriggio di martedì 8 settembre.

A scatenare l’imprecazione è stata una frenata che ha evitato un pedone per un soffio. Una bestemmia, come ha spiegato il giovane agli agenti sul posto, detta d’istinto, ma che non lo ha salvato dalla multa.

Gli agenti della polizia locale presenti sul posto sono intervenuti e hanno staccato una multa da 102 euro a carico del ventiduenne alla guida dello scooter.

La spiegazione del giovane

Lo stesso giovane ha provato a spiegare agli agenti sul posto il motivo dietro quell’imprecazione, ovvero lo stato d’animo agitato per aver schivato all’ultimo un pedone, di fatto sfiorando un incidente con un possibile esito grave.

Avrebbe detto: “Mi sono lasciato andare”. Nulla da fare, sul verbale gli agenti hanno annotato che l’uomo “bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato”.

La notizia arriva sui social attraverso la pagina Facebook “Venezia NON è Disneyland” e nel giro di poche ore il post ha raccolto centinaia di commenti divisi tra chi è d’accordo con gli agenti e chi invece è indignato per la multa esagerata.

Cosa prevede il codice penale?

Il comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini ha spiegato ai quotidiani locali che non è la prima volta che emettono un provvedimento di questo tipo. “Stiamo ancora aspettando la relazione dell’agente, ad ogni modo multe per bestemmie ne facciamo più di una“.

Il comandante fa riferimento al codice penale che, come agenti, sono tenuti ad applicare. Spiega anche che se avesse chiesto scusa ci poteva essere una maggiore flessibilità. La formula sul verbale degli agenti dopotutto è la stessa del testo dell’articolo 724 del codice penale.

È vero anche però che il riferimento alla “religione di Stato” è stato abrogato e che la bestemmia in pubblico non costituisce più reato. Dal 1999 è un illecito amministrativo e viene punito con una sanzione che va da 51 euro a 309 euro.