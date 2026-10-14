Multa sulla Statale a Paulilatino, ragazza sfreccia a 194 km orari: fermata dalla Polstrada, patente ritirata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Viaggiava a 194 km orari sulla Statale 131 Carlo Felice, all’altezza di Paulilatino, quando una pattuglia della Polizia stradale l’ha fermata. Per una giovane donna residente nell’Oristanese sono scattati il ritiro della patente e una multa salatissima. L’episodio è avvenuto nel fine settimana, durante i controlli della Polstrada di Oristano contro le cosiddette stragi del sabato sera.

Multa sulla Statale a Paulilatino, la ragazza fermata a 194 km orari

Come riporta ANSA, la ragazza è stata intercettata al chilometro 116 della Carlo Felice, nella zona di Santa Cristina, mentre procedeva in direzione sud.

Secondo YouTG e Kalaritana Media, la velocità è stata registrata da un autovelox, poi gli agenti l’hanno raggiunta e l’hanno fatta accostare.

La patente le è stata ritirata ai fini della sospensione, mentre l’importo della sanzione non è stato reso noto.

Anche prendendo come riferimento il limite massimo delle strade extraurbane principali, 110 km/h, la ragazza andava a oltre 80 km/h in più.

Per chi supera il limite di oltre 60 km/h, il Codice della strada prevede la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la perdita di 10 punti.

Controlli della Polstrada nell’Oristanese, non solo la multa sulla Statale

Il servizio della Polizia stradale nel fine settimana ha portato anche ad altri provvedimenti.

Un 18enne, che aveva preso la patente da pochissimi giorni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare il documento.

Nel centro di Oristano gli agenti hanno sorpreso tre ragazzi, uno dei quali minorenne, che durante la fuga hanno abbandonato un involucro con circa 25 grammi di marijuana.

Un 23enne, trovato anche con una piccola quantità di cocaina e un bilancino, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre gli altri 2 sono stati segnalati al Prefetto per uso personale.

È stato fermato infine un tassista abusivo: oltre alle sanzioni, gli sono stati ritirati la patente e il mezzo, sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Statale 131, i precedenti di alta velocità sulla Carlo Felice

Quello di Paulilatino non è il primo caso di velocità fuori controllo sulla principale arteria della Sardegna.

Il 31 agosto 2020 la Polstrada di Nuoro aveva fermato un automobilista di Porto Torres che, al volante di una Bmw Serie 7, viaggiava a 218 km/h in un tratto con il limite a 90.

Anche in quel caso, durante i controlli sul traffico del rientro estivo, era scattato il ritiro della patente insieme a una multa pesante.