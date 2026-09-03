Multe, dal Codice della Strada nuovi importi: 1000 euro di verbale a chi guida senza Rca e altre novità

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Cambiano gli importi di alcune multe previste dal Codice della Strada. Tra gli aumenti più significativi c’è sicuramente quello per chi circola senza assicurazione Rca, che passa da 866 a 1.000 euro. Sale anche la sanzione per alcune violazioni delle regole di precedenza durante manovre di immissione, retromarcia e inversione, che salgono da 42 a 80 euro. Il MIT ha inviato agli operatori la nuova tabella sanzionatoria, che nel complesso prevede una riduzione degli importi di circa il 7%.

Nuovo Codice della Strada, cosa cambia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il documento è al centro del confronto tra ministero, operatori e associazioni di settore e contiene 795 fattispecie sanzionatorie.

Il dato più significativo è che soltanto 66 sanzioni, pari all’8% del totale, risultano aumentate. Tutte le altre sono invece diminuite, in alcuni casi anche in maniera consistente.

Considerando l’insieme delle modifiche, l’impatto sanzionatorio complessivo risulta quindi ridotto di circa il 7% rispetto agli importi attualmente vigenti.

Non mancano però aumenti mirati, legati alla pericolosità di determinati comportamenti o alla valutazione secondo cui alcune sanzioni sarebbero oggi troppo basse.

Senza Rca, multe da 1000 euro

Tra gli aumenti più rilevanti c’è quello destinato a chi viola l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro.

Un altro incremento riguarda le regole della precedenza per chi effettua alcune manovre particolarmente delicate. Per la violazione della precedenza durante immissione, retromarcia e inversione di marcia, la multa sale infatti da 42 a 80 euro.

Si tratta, secondo il MIT, di aumenti ponderati in relazione alla pericolosità sociale della condotta oppure alla necessità di adeguare sanzioni considerate sottovalutate rispetto alla gravità del comportamento.

Monopattini e marciapiedi, nuove sanzioni

La nuova tabella introduce anche fattispecie sanzionatorie che non hanno ancora una specifica previsione nel Codice della Strada vigente. Si tratta di 85 casi, pari all’11% del totale, individuati anche sulla base delle segnalazioni della polizia locale.

Tra le nuove ipotesi rientra il divieto di accendere fuochi nei pressi della strada, per il quale la sanzione passa da 250 a 1.000 euro.

Novità importanti anche per i monopattini: chi circola con questi mezzi creando intralcio ai pedoni rischia una sanzione da 40 a 160 euro. La stessa fascia, da 40 a 160 euro, riguarda la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote, con l’obiettivo di tutelare i pedoni.

Cosa dice il MIT sulle nuove multe

Nel comunicare l’invio della tabella aggiornata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottolinea che il confronto con operatori e associazioni riguarda un quadro complessivo nel quale gli aumenti rappresentano una quota minoritaria.

Su 795 fattispecie, infatti, soltanto 66 sono interessate da un aumento, mentre per tutte le altre è prevista una riduzione. Il risultato complessivo, secondo il MIT, è quindi unimpatto sanzionatorio inferiore di circa il 7% rispetto al quadro attualmente in vigore.

La tabella comprende inoltre le nuove fattispecie segnalate dalla Polizia locale per comportamenti considerati gravi e che, in assenza di una sanzione specifica, possono creare problemi interpretativi e applicativi.

Il documento rappresenta dunque un ulteriore passaggio del confronto sulla revisione degli importi delle multe previste dal Codice della Strada.