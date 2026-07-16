Multe fino a 400 euro con il nuovo Codice della strada, cosa dice la legge su aria condizionata e monopattini

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I monopattini elettrici dovranno essere tutti dotati di un’assicurazione. Dopo la targa, entra in vigore anche l’obbligo di copertura assicurativa per questi mezzi, con multe fino a 400 euro per chi contravviene. Una misura che potrebbe però rendere molto difficile alle aziende che noleggiano monopattini elettrici per la mobilità cittadina continuare a operare.

L’assicurazione per i monopattini elettrici

Da oggi 16 giugno tutti i monopattini elettrici che circolano sulle strade italiane dovranno essere assicurati.

Si tratta di un’assicurazione per la responsabilità civile, come quella obbligatoria per auto e moto, che paga quando il conducente di questi mezzi causa danni ad altre persone guidandolo.

ANSA

Costerà tra 35 e 55 euro all’anno e va ad aggiungersi all’obbligo di targa e di casco che sono stati introdotti negli ultimi mesi. Saranno coinvolti più di 1 milione di monopattini tra quelli privati e quelli delle aziende che li noleggiano.

Il rischio multe

La nuova norma del Codice della strada prevede anche sanzioni per chi non rispetta questo obbligo. Si parte da 100 euro per i casi considerati meno gravi fino a crescere e arrivare a 400 euro.

Le aziende di sharing di monopattini sono particolarmente opposte a questa norma. Sostengono che farà aumentare di troppo i prezzi del servizio, rendendolo sconveniente.

I monopattini elettrici sono sempre più utilizzati, soprattutto in città. Possono viaggiare solo sulle strade urbane, quelle con il limite di 50 chilometri orari, e non possono superare i 20 chilometri orari.

La multa “estiva” sull’aria condizionata delle auto

Con l’arrivo dell’estate potrebbero aumentare anche il numero di multe per una norma del codice della strada che riguarda l’aria condizionata delle automobili.

L’articolo 157, al comma 7, vieta infatti di tenere il motore di un’auto acceso se questa è in sosta, al solo scopo di mantenere attiva l’aria condizionata all’interno dell’abitacolo. Anche in questo caso le multe possono raggiungere i 400 euro.

La sosta deve però essere volontaria. Non contano quindi come soste le fermate imposte dal traffico o dai semafori. Le soste a cui fa riferimento il codice della strada sono quelle di periodi lunghi, come quelle nei parcheggi o nelle aree di servizio.