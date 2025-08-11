Multe salate per chi lancia rifiuti dalle auto, le sanzioni record previste dal nuovo decreto: cosa si rischia
Nuovo decreto: fino a 18mila euro di multa e arresto per chi getta rifiuti dalle auto. Telecamere usate come prova anche senza fermo
Dal 9 agosto 2025, con il nuovo decreto-legge, lanciare rifiuti da un’auto in marcia o in sosta può costare fino a 18mila euro, comportare la sospensione della patente e persino l’arresto nei casi più gravi. Le telecamere potranno fornire prove valide anche senza fermo immediato, rendendo più difficile sfuggire alle sanzioni.
Sanzioni più severe per chi sporca dalla strada
Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, ha introdotto modifiche significative all’articolo 15 del Codice della strada. Ora gettare rifiuti da un mezzo a motore, sia in marcia che in sosta, comporta multe fino a 1.188 euro.
Una cifra che vale per i rifiuti non pericolosi di piccole dimensioni, come mozziconi o fazzoletti, mentre le multe arrivano fino a 18.000 euro in caso lancio di bottiglie, lattine o sacchetti.
Presenza rifiuti in strada
Nei casi più gravi, quando il gesto avviene in prossimità di corsi d’acqua, aree protette o zone già inquinate, con pericolo per persone o ambiente, è prevista la segnalazione alla Procura e una pena detentiva da sei mesi a cinque anni e mezzo, estendibile fino a sette anni.
Le telecamere diventano prova valida
Tra le novità principali c’è la possibilità di utilizzare come prova le immagini di sistemi di videosorveglianza comunali, autostradali o privati. Sarà infatti sufficiente un fotogramma nitido della targa per risalire al proprietario tramite la banca dati della Motorizzazione.
La sanzione quindi sarà valida anche senza contestazione immediata e fermo del veicolo, superando un limite che fino a oggi impediva di colpire efficacemente chi abbandonava rifiuti.
L’obiettivo è duplice, da una parte si vuole tutelare l’ambiente, mentre dall’altro si vuole aumentare la sicurezza stradale, riducendo così il rischio di incidenti causati da oggetti lanciati in carreggiata.
Patente sospesa e veicoli confiscati
Il decreto però prevede anche misure accessorie. Per esempio la sospensione della patente potrà arrivare fino a sei mesi in caso di violazioni penali. Invece se lo smaltimento illecito avviene con un mezzo aziendale, potrà scattare la confisca del veicolo, a meno che appartenga a un terzo estraneo ai fatti.
Per i rifiuti pericolosi, infine, la reclusione va da uno a cinque anni, con aggravanti che portano la pena fino a sei anni. In caso di dipendenti sorpresi a usare mezzi aziendali per scarichi illeciti, i titolari rischiano fino a cinque anni e mezzo di carcere per omessa vigilanza.