Multe stradali salate in Italia, record per Colle Santa Lucia nel 2024: a quanto ammontano le sanzioni

Nel 2024 gli italiani hanno pagato oltre 2 miliardi di euro in multe stradali, con Milano e Roma in testa per incassi assoluti. Nei piccoli comuni turistici, però, il primato spetta a Colle Santa Lucia, nel Bellunese, con oltre 2.154 euro pro-capite. E a dicembre 2024, mese del nuovo Codice della strada, si è toccato il record con 277 milioni riscossi.

Nel 2024 in Italia 2 miliardi in multe

Due miliardi di euro in multe: la spesa delle famiglie italiane supera nel 2024 di circa 200 milioni quanto avvenuto nell’anno precedente.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi Enti Locali su numeri Mef e Istat, il primato in valore assoluto spetta a Milano, che tra il 2023 e il 2025 ha già incassato 431,7 milioni di euro, seguita da Roma con 356,8 milioni e dalla Città Metropolitana di Milano con 143,9 milioni.

Il piccolo comune di Colle Santa Lucia, nel Bellunese, detiene il record delle multe per abitanti

Tra le grandi città figurano anche Firenze (161,8 milioni), Torino (146,7 milioni), Bologna (105 milioni), Genova (87,6 milioni), Napoli (82,7 milioni), la Provincia di Brescia (61,5 milioni) e Palermo (56,2 milioni).

Il record di Colle Santa Lucia

Se invece si guarda al gettito pro-capite, emergono i piccoli comuni situati lungo assi viari strategici o caratterizzati da forte presenza turistica.

Colle Santa Lucia, nel Bellunese, con appena 342 abitanti ha totalizzato nel 2024 ben 745mila euro di incassi, pari a 2154 euro per residente.

Subito dopo c’è Carrodano, nello Spezzino, con 807mila euro di verbali nonostante meno di 500 abitanti, e Rocca Pia in Abruzzo, dove a meno di 200 residenti corrispondono entrate per 281mila euro.

Gli altri dati sulle multe

Le multe non colpiscono soltanto i privati cittadini. Nel 2024 le imprese hanno dovuto pagare sanzioni per 145 milioni, le pubbliche amministrazioni per 35,3 milioni e le istituzioni sociali private per quasi 890mila euro.

Nel frattempo, se si considerano solo i primi sette mesi del 2025, gli incassi complessivi hanno già raggiunto quota 860,3 milioni, ma le registrazioni contabili nei piccoli enti non sempre avvengono in tempo reale: è probabile che i dati crescano con le rilevazioni aggiornate.

Quanto alla distribuzione mensile, un dato sorprendente riguarda il periodo più oneroso, che risulta essere dicembre, e non l’estate.

Ciò è dovuto all’introduzione del nuovo Codice della strada: il mese ha toccato la cifra record di 277 milioni di euro riscossi, ben oltre i 231 milioni registrati nello stesso periodo del 2023.