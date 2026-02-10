Muoiono 70 ovini ma l'allevatore non denuncia all'Asl di Arcidosso vicino Grosseto, rischio per i consumatori
Oltre 70 ovini spariti da un allevamento di Arcidosso: scatta il blocco sanitario e una sanzione di oltre 22.000 euro per l’allevatore.
Oltre 22.000 euro, questa la sanzione inflitta a un allevatore di Arcidosso (Grosseto) dopo che i Carabinieri Forestali e i veterinari dell’ASL hanno scoperto la sparizione di oltre 70 capi ovini dall’allevamento senza la dovuta denuncia. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e la sicurezza alimentare, con l’obiettivo di prevenire l’inserimento degli animali in circuiti illegali di macellazione clandestina.
I controlli ad Arcidosso vicino Grosseto
L’operazione si è svolta nel territorio comunale di Arcidosso (Grosseto), dove i Carabinieri Forestali del NIPAAF e i veterinari dell’ASL hanno effettuato un sopralluogo presso un allevamento di animali da reddito.
L’attività rientra in una più ampia strategia di controllo volta a garantire la tutela della salute dei cittadini e la sicurezza degli alimenti di origine animale.
Sparizione di oltre 70 ovini: scatta la sanzione
Durante il sopralluogo gli operatori hanno riscontrato la sparizione di oltre 70 capi ovini dall’allevamento. Il proprietario non aveva provveduto a denunciare tempestivamente l’evento all’autorità sanitaria, come invece previsto dalla normativa vigente.
Questa omissione ha comportato la perdita totale della tracciabilità degli animali, che sono così sfuggiti ai controlli obbligatori destinati a garantire la legittimità della loro destinazione e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati.
Rischio macellazione clandestina e sicurezza alimentare
La mancata denuncia e la conseguente assenza di tracciabilità hanno sollevato il sospetto che gli animali potessero essere destinati a circuiti di macellazione clandestina.
Tali pratiche rappresentano un grave rischio sia per il benessere degli animali sia per la sicurezza dei consumatori, poiché i prodotti ottenuti da questi animali potrebbero essere immessi sul mercato senza alcuna garanzia sanitaria.
Controlli anche sui cani da guardia
Nel corso dell’ispezione i Carabinieri Forestali e i veterinari dell’ASL hanno esteso i controlli anche ai cani da guardia presenti nell’allevamento. È emerso che questi animali non risultavano iscritti all’anagrafe canina, in violazione delle disposizioni previste per la corretta gestione degli animali da lavoro e da compagnia.
Alla luce delle irregolarità riscontrate l’allevamento è stato sottoposto a blocco sanitario. Tale misura impedisce la movimentazione degli animali fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e tracciabilità richieste dalla legge. L’allevatore è stato inoltre sanzionato con una multa di oltre 22.000 euro per le violazioni accertate.
