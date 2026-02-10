Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Oltre 22.000 euro, questa la sanzione inflitta a un allevatore di Arcidosso (Grosseto) dopo che i Carabinieri Forestali e i veterinari dell’ASL hanno scoperto la sparizione di oltre 70 capi ovini dall’allevamento senza la dovuta denuncia. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e la sicurezza alimentare, con l’obiettivo di prevenire l’inserimento degli animali in circuiti illegali di macellazione clandestina.

I controlli ad Arcidosso vicino Grosseto

L’operazione si è svolta nel territorio comunale di Arcidosso (Grosseto), dove i Carabinieri Forestali del NIPAAF e i veterinari dell’ASL hanno effettuato un sopralluogo presso un allevamento di animali da reddito.

L’attività rientra in una più ampia strategia di controllo volta a garantire la tutela della salute dei cittadini e la sicurezza degli alimenti di origine animale.

Sparizione di oltre 70 ovini: scatta la sanzione

Durante il sopralluogo gli operatori hanno riscontrato la sparizione di oltre 70 capi ovini dall’allevamento. Il proprietario non aveva provveduto a denunciare tempestivamente l’evento all’autorità sanitaria, come invece previsto dalla normativa vigente.

Questa omissione ha comportato la perdita totale della tracciabilità degli animali, che sono così sfuggiti ai controlli obbligatori destinati a garantire la legittimità della loro destinazione e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati.

Rischio macellazione clandestina e sicurezza alimentare

La mancata denuncia e la conseguente assenza di tracciabilità hanno sollevato il sospetto che gli animali potessero essere destinati a circuiti di macellazione clandestina.

Tali pratiche rappresentano un grave rischio sia per il benessere degli animali sia per la sicurezza dei consumatori, poiché i prodotti ottenuti da questi animali potrebbero essere immessi sul mercato senza alcuna garanzia sanitaria.

Controlli anche sui cani da guardia

Nel corso dell’ispezione i Carabinieri Forestali e i veterinari dell’ASL hanno esteso i controlli anche ai cani da guardia presenti nell’allevamento. È emerso che questi animali non risultavano iscritti all’anagrafe canina, in violazione delle disposizioni previste per la corretta gestione degli animali da lavoro e da compagnia.

Alla luce delle irregolarità riscontrate l’allevamento è stato sottoposto a blocco sanitario. Tale misura impedisce la movimentazione degli animali fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e tracciabilità richieste dalla legge. L’allevatore è stato inoltre sanzionato con una multa di oltre 22.000 euro per le violazioni accertate.

