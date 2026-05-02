Muore a 21 anni mentre va al lavoro il 1° Maggio, Samantha Lacedonia era al suo primo giorno da cameriera

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragico incidente stradale in Puglia sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica dove è morta Samantha Lacedonia: la ragazza aveva 21 anni e, nonostante fosse il 1° Maggio, stava andando a lavorare in quello che era il primo giorno di lavoro nella sua nuova occupazione da cameriera in un locale della zona.

Tragico incidente stradale: muore una 21enne

Aveva 21 anni Samantha Lacedonia, la ragazza che ha perso la vita il primo maggio in seguito ad un incidente su cui ora si indaga per capire cosa abbia portato allo scontro tra due auto che è stato fatale alla giovane.

Il sinistro è avvenuto nella giornata del primo maggio, Festa dei Lavoratori, e la stessa vittima si stava recando al suo nuovo posto di lavoro.

Lo scontro e l’inchiesta

Samantha era a bordo di una Fiat 500 rossa: si è scontrata con una Mercedes guidata da un 83enne.

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sulla vicenda. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi, nelle prossime ore potrebbero essere disposti accertamenti tecnici per individuare le cause dello scontro.

I funerali della ragazza si terranno lunedì 4 maggio alle 15,30, nella parrocchia di S. Caterina a Bisceglie.

Chi era Samantha Lacedonia

Strazianti i contorni della vicenda vista la festività in cui è occorsa e il fatto che la ragazza si stesse dirigendo proprio a lavoro, per iniziare il suo primo giorno in una nuova occupazione.

Originaria di Bisceglie, la giovane si era trasferita da poco, infatti, a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e stava viaggiando verso il nuovo locale di Ostuni dove avrebbe iniziato il suo primo giorno di lavoro come cameriera in una struttura ricettiva

Prima di giungere a destinazione però il tragico incidente stradale che le è costato la vita e che ha lasciato sotto shock quanti la conoscevano e le comunità di Bisceglie e Brindisi.