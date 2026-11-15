Muore a 43 anni per un malore sul Monte Ceva davanti al figlio di 7 anni, inutili i soccorsi
Un uomo di 43 anni è morto per un malore improvviso durante un'escursione sul Monte Ceva, in provincia di Padova, davanti al figlio di 7 anni
Un uomo di 43 anni è morto durante un’escursione sul Monte Ceva, nei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova. Il 43enne stava camminando insieme al figlio di 7 anni quando si sarebbe accasciato a terra a causa di un malore. Alcuni passanti hanno notato quello che stava succedendo e hanno chiamato i soccorsi. L’intervento dei paramedici non è però stato sufficiente a salvarlo.
Muore davanti al figlio a 43 anni
Nel primo pomeriggio del 15 novembre un uomo ha avuto un malore ed è morto sul Monte Ceva, nei Colli Euganei, al confine tra i comuni di Montegrotto Terme e Battaglia Terme, in provincia di Padova.
Stando a quanto riportato dal sito di informazione locale Padova Oggi, l’uomo stava facendo un’escursione sul sentiero 29 dei Colli Euganei insieme al figlio quando, attorno alle 14, si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato a terra.
A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero notato l’uomo in grave difficoltà e avrebbero contattato la centrale del 118 per ricevere aiuto.
L’intervento dei soccorsi
L’intervento dei soccorsi è stato immediato, grazie anche all’utilizzo di un elisoccorso che si è sollevato in volo da Padova per raggiungere la zona del Monte Ceva, dove si trovava l’uomo insieme al figlio.
Sul posto sono arrivati otto tecnici, che hanno aiutato l’equipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso, arrivata in pochi minuti sul luogo indicato dai passanti che avevano dato l’allarme.
Quando il medico è riuscito a raggiungere il 43enne, però, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.
Le indagini della magistratura
Il corpo del 43enne è stato quindi riportato a valle in eliambulanza, per poi essere affidato alla famiglia. Nel frattempo il pubblico ministero di turno aveva dato l’autorizzazione per la rimozione della salma.
Per i prossimi giorni, il corpo rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in modo che possano essere fatte eventuali verifiche necessarie sulle cause della morte.
Alle attività di rimozione della salma hanno partecipato anche i carabinieri di Battaglia Terme.