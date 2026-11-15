Muore a 43 anni per un malore sul Monte Ceva davanti al figlio di 7 anni, inutili i soccorsi

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Un uomo di 43 anni è morto durante un’escursione sul Monte Ceva, nei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova. Il 43enne stava camminando insieme al figlio di 7 anni quando si sarebbe accasciato a terra a causa di un malore. Alcuni passanti hanno notato quello che stava succedendo e hanno chiamato i soccorsi. L’intervento dei paramedici non è però stato sufficiente a salvarlo.

Muore davanti al figlio a 43 anni

Nel primo pomeriggio del 15 novembre un uomo ha avuto un malore ed è morto sul Monte Ceva, nei Colli Euganei, al confine tra i comuni di Montegrotto Terme e Battaglia Terme, in provincia di Padova.

Stando a quanto riportato dal sito di informazione locale Padova Oggi, l’uomo stava facendo un’escursione sul sentiero 29 dei Colli Euganei insieme al figlio quando, attorno alle 14, si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato a terra.

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A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero notato l’uomo in grave difficoltà e avrebbero contattato la centrale del 118 per ricevere aiuto.

L’intervento dei soccorsi

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, grazie anche all’utilizzo di un elisoccorso che si è sollevato in volo da Padova per raggiungere la zona del Monte Ceva, dove si trovava l’uomo insieme al figlio.

Sul posto sono arrivati otto tecnici, che hanno aiutato l’equipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso, arrivata in pochi minuti sul luogo indicato dai passanti che avevano dato l’allarme.

Quando il medico è riuscito a raggiungere il 43enne, però, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Le indagini della magistratura

Il corpo del 43enne è stato quindi riportato a valle in eliambulanza, per poi essere affidato alla famiglia. Nel frattempo il pubblico ministero di turno aveva dato l’autorizzazione per la rimozione della salma.

Per i prossimi giorni, il corpo rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in modo che possano essere fatte eventuali verifiche necessarie sulle cause della morte.

Alle attività di rimozione della salma hanno partecipato anche i carabinieri di Battaglia Terme.