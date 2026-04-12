Muore davanti al figlio, fermati due giovani di 23 e 19 anni ora accusati di concorso in omicidio volontario

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nel caso di Giacomo Bongiorni, l’uomo morto a Massa in seguito a un’aggressione avvenuta in centro davanti agli occhi dei suoi familiari, compreso il figlio di 11 anni. La procura della città toscana ha disposto il fermo di due giovani – entrambi romeni, di 19 e 23 anni – che sono accusati ora di concorso in omicidio volontario. Un altro ragazzo, minorenne, sarebbe stato fermato in quanto appartenente al gruppo che ha aggredito la vittima.

Giacomo Bongiorni, morto a Massa: ci sono i primi arresti

Si chiamano Ionut Alexandru Miron (23 anni) e Eduard Alin Carutasu (19), i due giovani di nazionalità romena fermati dalla procura di Massa per la morte di Giacomo Bongiorni.

Sono accusati, al momento, di concorso in omicidio volontario.

Due ragazzi fermati

I soggetti sono stati identificati dai carabinieri che hanno eseguito le perquisizioni del caso e sequestrato materiale utile alle indagini.

Il pm di turno ha proceduto – come scrive Ansa – ad interrogatori ed audizioni di testimoni.

Ulteriori elementi utili potranno arrivare dall’esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni quando, davanti al gip del Tribunale di Massa, ci saranno anche gli interrogatori di garanzia.

Il terzo coinvolto

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, oltre ai due già citati, ci sarebbe un terzo fermato nella serata di domenica 12 aprile, a poche ore dai fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 nel centro di Massa.

Anche un minorenne sarebbe stato fermato, infatti, dai carabinieri con la stessa accusa di concorso in omicidio volontario, provvedimento questo preso dal Tribunale per i minorenni di Genova.

I tre farebbero parte del gruppo che ha aggredito la vittima, Giacomo Bongiorni, e la sua famiglia, rea di aver provato a far desistere i giovani dal lancio di alcune bottiglie contro un negozio del centro. L’intervento di questi e del cognato avrebbe fatto scattare la violenta aggressione in seguito alla quale il 47enne ha perso la vita.