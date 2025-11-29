Muore in ospedale Alessio Napolitano, 19enne aveva avuto un incidente in moto a Busto Arsizio: le indagini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto in ospedale Alessio Napolitano, 19enne coinvolto in un incidente a Busto Arsizio. Il giovane, che era rimasto gravemente ferito, era stato trasportato in codice rosso in ospedale. Dopo ore di tentativi di rianimazione per salvargli la vita, non c’è stato più nulla da fare. Dalle indagini la manovra errata che avrebbe portato allo scontro con il suv sarebbe stata del motociclista. Il guidatore dell’auto è invece risultato positivo all’alcol test.

Morto Alessio Napolitano

Alessio Napolitano, il 19enne rimasto coinvolto in un incidente stradale tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, è deceduto. Il ragazzo era stato soccorso in via Quintino Sella, a Busto Arsizio, in seguito a uno scontro con un suv.

Era stato trasferito in ospedale a Busto Arsizio in codice rosso, anche se abitava a Gallarate. All’arrivo in ospedale i medici hanno riscontrato gravi lesioni e un importante trauma. Il giovane si trovava in pericolo di vita.

Dopo diversi tentativi di rianimarlo e salvarlo, purtroppo non c’è stato più nulla da fare e in poco tempo è stato registrato il decesso.

La dinamica dell’incidente

Mentre Alessio era nelle mani dei medici, la Polizia Stradale di Varese ha iniziato a indagare sul luogo dell’incidente. Fondamentale infatti comprendere le dinamiche e le responsabilità che hanno portato prima all’incidente e ora alla morte del giovane.

Insieme alla Locale, la Polizia Stradale ha prima gestito la chiusura della via e, in seguito alla bonifica dell’area da parte dei vigili del fuoco, sono iniziate le operazioni di verifica.

La moto risultava semi distrutta, mentre la grande auto appena danneggiata. Da una prima ricostruzione però sembra che la manovra errata che abbia portato alla morte del motociclista sia stata proprio la sua. Al guidatore dell’auto viene però contestato un alcol test positivo.

Una strada teatro di incidenti

La strada dove si è verificato l’incidente che ha portato alla morte di Alessio Napolitano è piuttosto nota per essere mortale. Via Quintino Sella infatti ha delle caratteristiche che rischiano di essere molto pericolose, soprattutto per chi guida da poco tempo o in maniera leggermente più distratta.

Secondo i giornali locali i motivi sono due: la strada è piuttosto stretta, ma anche molto trafficata ed è fiancheggiata da numerose traverse; alterna inoltre tratti brevi e rettilinei che incitano a dare gas, ma sono presenti anche curve e pericoli dovuti a mezzi in sosta, spesso in maniera irregolare.

Sarebbe stata proprio la tendenza all’alta velocità a essere intervenuta come fattore scatenante dell’incidente e probabilmente della morte del giovane. Le indagini sono ancora in corso e questa è un’ipotesi.