Muore investito da un treno a Firenze Campo di Marte, pesanti ritardi e circolazione ferroviaria in tilt

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo si è gettato sui binari nella stazione di Firenze Campo di Marte ed è morto dopo essere stato investito da un treno. Secondo le prime ricostruzioni, si è buttato volontariamente. Si tratterebbe quindi di un caso di suicidio. Sul posto la Polfer per gli accertamenti di polizia giudiziaria. La tragedia ha causato una serie di pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria durante la serata di domenica 18 gennaio. Alcuni convogli hanno registrato ritardi di circa 2 ore.

Firenze Campo di Marte, muore travolto da un treno: traffico ferroviario in tilt

La persona deceduta, come riferisce il quotidiano La Nazione, dovrebbe essere originaria della Romania. Il suicidio è avvenuto dopo le 19 e ha mandato in tilt il traffico ferroviario nel nodo del capoluogo toscano.

L’uomo si è buttato sui binari mentre transitava il treno Alta Velocità 9430 partito da Napoli alle 16:05 e diretto a Gorizia. La circolazione è stata sospesa per permettere i rilievi e poi ha ripreso.

ANSA

Alle 19:35 è stato reso noto che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 120 minuti o anche essere cancellati.

I ritardi dei convogli sono poi stati stimati in 60 minuti da parte di Rfi, in particolare sulla linea Firenze-Roma e sulle lunghe percorrenze Roma-Milano.

Poche ore prima dell’incidente a Firenze Campo di Marte, un Frecciabianca si era fermato per un’avaria vicino a Viareggio, causando ritardi significativi sulla linea Genova-Roma.

I rilievi dei tecnici e delle forze dell’ordine

Tecnici e forze dell’ordine, dopo l’incidente, sono immediatamente intervenuti per permettere le verifiche necessarie e ripristinare la sicurezza della linea. Sono poi continuati gli accertamenti dell’autorità giudiziaria sul luogo dell’investimento.

L’aggiornamento alle ore 21

Trenitalia, tramite il suo sito, alle ore 21 ha fatto sapere che la circolazione era in graduale ripresa.

I treni Alta Velocità e Intercity, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 70 minuti.

I treni Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti e subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9556 Napoli Centrale (16:35) – Milano Centrale (21:50)

FR 8527 Brescia (17:00) – Roma Termini (21:15)

FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:29)