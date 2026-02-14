Muro travolge il dehors del ristorante C1BO a Roma, la parete di 100 anni di viale Tirreno "area delicata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura a Montesacro, dove un muro di contenimento è crollato nel cortile del ristorante C1BO, in viale Tirreno. Il cedimento ha travolto il dehors del locale, riempiendo l’area esterna di terra, rocce e detriti. Per fortuna non ci sono stati feriti, poiché i clienti al momento del crollo stavano pranzando all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere le bombole del gas.

Crollo a Montesacro: distrutto il dehors

Erano circa le 13:30 di sabato quando il muro in tufo al civico 2 di viale Tirreno è venuto giù all’improvviso. Il materiale ha sommerso completamente l’area esterna del ristorante C1BO, distruggendo tavoli, sedie in metallo e piante. “È successo in un attimo, avevamo dei clienti che pranzavano”, raccontano i dipendenti ancora sotto shock.

L’area era stata fortunatamente già interdetta in parte per motivi di sicurezza. Giovedì scorso, infatti, era stato effettuato un sopralluogo dopo alcune segnalazioni dei residenti che temevano per la stabilità della parete a causa delle forti piogge.

Subito dopo il cedimento, i clienti sono stati fatti evacuare in sicurezza attraverso l’uscita su corso Sempione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano, che hanno operato per diverse ore. Per prima cosa è stato chiuso il gas e sono state rimosse le bombole che alimentavano i “funghi” riscaldanti nel cortile. Successivamente, con l’ausilio di un’autoscala, i soccorritori hanno messo in sicurezza la ringhiera rimasta sospesa nel vuoto sopra il bar.

Secondo i primi rilievi, a cedere è stata la parte più antica in tufo, mentre il muro in cemento realizzato dal Comune non presenterebbe lesioni.

Nonostante la chiusura dell’ingresso principale al civico 2, l’attività del ristorante potrà proseguire grazie a un’uscita alternativa, anche se resta alta la preoccupazione per la stabilità del terreno in caso di nuove piogge.

Criticità idrogeologica a Roma

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla fragilità del territorio nel III Municipio di Roma. Il presidente Paolo Marchionne ha ricordato che la situazione idrogeologica della zona presenta diverse criticità.

“Ci sono aree molto delicate”, ha spiegato Marchionne, citando le preoccupazioni per i fossi e i frequenti isolamenti di zone come Bel Poggio e Settebagni a causa delle esondazioni.

Al momento i tecnici continuano a monitorare la parete per evitare ulteriori distacchi che potrebbero colpire la copertura del dehors, mettendo a rischio l’incolumità di lavoratori e passanti.