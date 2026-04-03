Muschio Selvaggio chiude, Luis Sal spegne il podcast dopo la lite con Fedez: quale sarà il suo futuro

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Muschio Selvaggio chiude. Il podcast che nel 2024 era passato totalmente nelle mani di Luis Sal, che vinse la causa contro Fedez per ottenere tutte le quote della società, spegne i microfoni. Lo ha annunciato il CEO Lussorio Piras che ha spiegato anche i motivi che hanno portato alla decisione di interrompere il progetto. Sal, da ora in avanti, si dedicherà ad altre attività professionali.

Muschio Selvaggio chiude: Luis Sal non è riuscito a rilanciare il podcast

A distanza di sei anni dalla prima puntata, Muschio Selvaggio chiude. Lusi Sal, dopo la rottura professionale e umana con Fedez, non è riuscito a rilanciare il podcast insieme al fratello Martin.

“Quando è nato Muschio Selvaggio portavamo su YouTube volti mai visti prima e l’effetto sorpresa funzionava. Oggi quella sorpresa non c’è più”, ha osservato il CEO Lussorio Piras parlando con Il Fatto Quotidiano.

Il brand non sparirà del tutto. Verrà però profondamente rinnovato. Nel concreto, ha riferito sempre Il Fatto, Muschio Selvaggio sarà riconvertito in un broadcast che punterà sulla realizzazione di format video. Tale transizione verrà costruita su una nuova architettura societaria delineata nel 2025 dall’acquisizione del 50% delle quote di Thamsanqa, l’agenzia che gestisce Luis Sal e altri creator.

Il futuro di Luis Sal

Per quanto riguarda lo youtuber ex amico di Fedez, si sfilerà dalla conduzione diretta per impegnarsi su documentari e contenuti originali per diverse piattaforme. In altre parole, l’evoluzione da qui in avanti di Muschio Selvaggio non lo vedrà in prima linea.

La battaglia legale con Fedez

Il 28 maggio 2024, con una decisione del Tribunale di Milano che ha rigettato definitivamente il reclamo presentato da Doom, la società di Fedez, Luis Sal è diventato padrone di tutte le quote del podcast. Lo youtuber fu seguito dall’avvocato Nicolò Ferrarini del Foro di Modena.

Allora Fedez, dopo che i rapporti con l’ex amico si erano ormai definitivamente compromessi, tentò in tutti i modi di riprendersi il podcast, nonostante un precedente provvedimento che aveva già ordinato il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario. Alla fine il braccio di ferro legale fu vinto da Sal.

Fedez si è comunque subito dato da fare e, insieme a Mr. Marra ha aperto un nuovo canale, Pulp Podcast, che di recente ha ospitato Giorgia Meloni. La premier si è lasciata intervistare poco prima del referendum sulla Giustizia.