Un sequestro preventivo e diversi illeciti accertati, questo il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia di Stato a Copertino, in provincia di Lecce, dove un circolo privato è stato chiuso per apertura abusiva e gravi carenze in materia di sicurezza. L’operazione, svolta nella notte tra il 18 febbraio e il 19 febbraio, è stata disposta per garantire il rispetto della normativa vigente nei locali di pubblico spettacolo.

Illeciti in un circolo privato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività di verifica è stata pianificata dal Questore Giampietro Lionetti nell’ambito delle iniziative volte a garantire la sicurezza nei locali pubblici. I controlli hanno coinvolto gli agenti della Questura di Lecce, il personale della Divisione Polizia Amministrativa, i Commissariati di P.S. di Nardò e Otranto insieme ai Vigili del Fuoco, all’ASL Lecce Nord e all’Ispettorato del Lavoro. Le operazioni si sono svolte in attuazione delle decisioni prese durante i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitisi in Prefettura, e a seguito di un incontro operativo organizzato dalla Questura il 6 febbraio a Galatina.

I controlli si sono protratti oltre la mezzanotte, fino a raggiungere il culmine intorno alle ore 2 del 19 febbraio quando gli agenti hanno effettuato un controllo amministrativo presso un circolo privato di Copertino. Dall’esterno del locale si percepiva musica ad alto volume e la presenza di oltre 30 persone in piedi, intente a consumare bevande alcoliche ai tavolini disposti sui muri laterali.

All’interno, nel piano seminterrato, sono state trovate più di 50 persone che ballavano e bevevano alcolici, mentre un Dj animava la serata con una consolle professionale collegata a casse acustiche di grandi dimensioni. La situazione ha subito destato l’attenzione degli operatori, che hanno riscontrato numerose irregolarità sia di natura amministrativa che penale.

Violazioni accertate e rischi per la sicurezza

Le verifiche hanno permesso di appurare che il locale era frequentato non solo da pochi soci regolarmente iscritti, ma anche da numerose persone prive del titolo associativo, alcune delle quali provenienti dalle province di Brindisi e Taranto. Inoltre sono emerse gravi carenze in materia di sicurezza: la porta di emergenza risultava chiusa con chiavistelli, priva di maniglione antipanico e con apertura verso l’interno, mentre mancavano completamente le indicazioni del percorso di fuga.

Nel corso dell’intervento,è stata accertata l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo danzante, in assenza delle necessarie autorizzazioni e dell’agibilità prevista dalla legge. Per questo motivo il presidente e il vice presidente del circolo sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il Pubblico Ministero di turno, valutando il rischio che la libera disponibilità del locale e delle attrezzature potesse favorire la commissione di ulteriori reati, ha disposto il sequestro preventivo sia del locale che delle apparecchiature musicali. La decisione è stata presa anche alla luce della pubblicizzazione, sui social, di altre serate simili organizzate nello stesso luogo.

Controlli anche a Gagliano del Capo: sanzioni amministrative

Il precedente 16 febbraio analoghi controlli erano stati effettuati a Gagliano del Capo, presso un bar. In quell’occasione sono state elevate 3 sanzioni amministrative per un totale di €1778,00. Le irregolarità riscontrate hanno riguardato la mancata esposizione della SCIA, l’assenza di cartelli contro il fumo e degli orari di apertura e chiusura, oltre alla presenza di opere abusive all’interno della struttura.

Le autorità hanno sottolineato che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano responsabilità penali per i soggetti sottoposti a indagine, nel rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti delle persone coinvolte.

Le attività di controllo, coordinate dalla Questura di Lecce, si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione e repressione delle violazioni nei locali di pubblico spettacolo. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti, soprattutto in contesti dove l’afflusso di persone e la presenza di musica ad alto volume possono aumentare i rischi per l’incolumità pubblica.

