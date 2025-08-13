Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione di dieci giorni per l’attività musicale e danzante di uno stabilimento balneare di Albisola Superiore: la decisione è stata presa dal Questore di Savona dopo una serie di controlli che hanno evidenziato episodi di degrado e disturbo nella zona. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato notificato ieri dai Carabinieri.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Comando Stazione Carabinieri di Albisola Superiore ha notificato nella giornata di ieri il decreto emesso dal Questore di Savona, con cui viene disposta la sospensione per dieci giorni dell’attività di intrattenimento musicale e danzante presso una spiaggia libera attrezzata con chiosco situata ad Albisola.

Controlli e motivazioni della sospensione

La misura, che ha effetto immediato, è stata adottata a seguito di una proposta avanzata dalla Stazione dei Carabinieri, dopo una serie di controlli programmati iniziati nel mese di giugno. Durante questi accertamenti sono stati riscontrati numerosi episodi delinquenziali avvenuti all’interno o nelle immediate vicinanze del locale. Non sono risultate richieste di intervento o segnalazioni da parte della gestione o del personale di sicurezza, nonostante la gravità degli episodi rilevati.

Le segnalazioni dei cittadini

Il locale è stato inoltre oggetto di diversi esposti da parte dei cittadini, che hanno denunciato una situazione di criticità, degrado e disturbo attribuita sia alla gestione del bar sia alle frequentazioni. Particolare attenzione è stata posta alle serate caratterizzate da musica a volume molto elevato, che hanno contribuito a generare disagio tra i residenti e i frequentatori della zona.

Finalità e limiti del provvedimento

Il Questore di Savona ha quindi disposto la sospensione della licenza con finalità preventiva, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento si applica esclusivamente alle ore serali, così da non privare i clienti dello stabilimento balneare, durante il giorno, della possibilità di usufruire del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il quadro normativo

La sospensione è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente alle autorità di intervenire in caso di episodi che possano mettere a rischio la sicurezza e la tranquillità pubblica. In questo caso, la reiterazione di episodi delinquenziali e le numerose segnalazioni hanno portato all’adozione di una misura immediata e mirata.

Le reazioni della comunità

La decisione di sospendere l’attività musicale e danzante è stata accolta con favore da molti residenti, che da tempo lamentavano una situazione di degrado e disturbo nella zona. Alcuni cittadini hanno sottolineato come la presenza di musica ad alto volume e di frequentatori poco rispettosi avesse reso difficile la convivenza, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Impatto sulla stagione estiva

La sospensione arriva nel pieno della stagione estiva, periodo in cui le attività di intrattenimento rappresentano una delle principali attrazioni per turisti e residenti. Tuttavia, la misura è stata limitata alle sole ore serali, proprio per non penalizzare l’offerta di servizi diurni dello stabilimento balneare.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona di Albisola Superiore già a partire dal mese di giugno, riscontrando una serie di criticità che hanno portato alla proposta di sospensione. L’assenza di segnalazioni da parte della gestione del locale ha contribuito a rafforzare la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità.

Precedenti e prospettive future

Non è la prima volta che in provincia di Savona vengono adottate misure simili per tutelare la sicurezza pubblica. Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra gestori di locali, cittadini e forze dell’ordine per prevenire situazioni di degrado e garantire una convivenza serena. In futuro, controlli e monitoraggi proseguiranno per evitare il ripetersi di episodi analoghi.

Conclusioni

La sospensione dell’attività musicale e danzante presso la spiaggia libera attrezzata di Albisola Superiore rappresenta una misura preventiva volta a ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica, senza compromettere i servizi diurni offerti ai bagnanti. Le autorità invitano gestori e cittadini a collaborare per mantenere alto il livello di sicurezza e vivibilità nella zona.

IPA