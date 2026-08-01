Musicista muore in albergo a Perugia per sospetta intossicazione da monossido di carbonio, grave la compagna
Muore in un albergo di Perugia a 55 anni. Per il musicista e la compagna si sospetta un’intossicazione da monossido di carbonio
Tragedia in un albergo in centro a Perugia. Un 55enne è morto a causa di quella che sembra essere un’intossicazione da monossido di carbonio. L’uomo, musicista in arrivo da Roma, si trovava in città per un concerto. Con lui c’era anche la compagna, ricoverata in gravi condizioni. Si indaga per ricostruire le dinamiche dell’incidente.
- Musicista muore in un albergo a Perugia
- La compagna ricoverata in gravissime condizioni
- Sospetta un’intossicazione da monossido di carbonio
Musicista muore in un albergo a Perugia
Nella serata di venerdì 31 luglio, l’Orchestra delle cento città avrebbe dovuto tenere un concerto nella Sala dei Notari di Perugia.
Uno dei musicisti, romano di 55 anni, non si è però presentato all’appuntamento con i colleghi, che hanno dato l’allarme all’Hotel Fortuna, dove l’uomo alloggiava.
Non ricevendo alcuna risposta dalla stanza, il personale della struttura ha allertato il 118 e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.
Attorno alle ore 22:00, i pompieri hanno forzato la porta della camera, trovando al suo interno l’uomo senza vita.
La salma è stata traslata nella notte all’istituto di medicina legale del capoluogo umbro e potrebbe esserne disposta l’autopsia.
La compagna ricoverata in gravissime condizioni
Assieme al musicista alloggiava anche la sua compagna, 55 anni, rinvenuta dai soccorritori al suolo in stato di incoscienza.
Dopo le prime cure, i sanitari del 118 hanno predisposto il trasferimento d’urgenza nel più vicino ospedale di Perugia.
A causa delle gravi condizioni, già nella notte la donna è stata sottoposta a un trasferimento nel centro iperbarico di Ravenna, dove si trova attualmente ricoverata in codice rosso.
Sospetta un’intossicazione da monossido di carbonio
L’ipotesi avvalorata dagli inquirenti e dai vigili del fuoco è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio.
Per precauzione, tutte le camere dell’albergo sono state evacuate e gli ospiti, tra cui i colleghi del musicista, trasferiti in altre strutture ricettive della città.
Nel frattempo, i pompieri hanno ispezionato l’interno dell’hotel con apposite strumentazioni, soffermandosi in particolare sull’impianto di riscaldamento e le apparecchiature presenti nella camera del musicista.
I controlli hanno infine escluso la presenza di livelli pericolosi di monossido nelle altre camere e negli spazi comuni dell’hotel.
Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Perugia e coordinate dal sostituto procuratore di turno Anna Maria Greco con il supporto del medico legale Anna Maria Verdelli.