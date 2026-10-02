Musicista "tenuto in ostaggio" dal trapper Baby Touchè a Jesolo: "Aveva una pistola, salvo per miracolo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un musicista di 32 anni ha denunciato alla Polizia di Jesolo il trapper 23enne Baby Touchè, sostenendo di essere stato tenuto in ostaggio e minacciato durante una notte trascorsa nella sua villa insieme a due amici. La vittima ha raccontato di essere stata intimorita con coltelli, un taser e una pistola, prima di riuscire a scappare approfittando di un momento di distrazione dei presenti. Il trapper ha respinto ogni accusa.

Notte di terrore a Jesolo per un musicista “tenuto in ostaggio”

Quella che doveva essere una serata tra amici a Jesolo si è trasformata in un incubo per K.S., musicista trentaduenne di Milano, che ha denunciato alla Polizia di essere stato tenuto in ostaggio dal trapper Baby Touchè (all’anagrafe Mohamed Amine Amagour).

Il giovane ha raccontato che l’atmosfera nella villa dell’artista si è improvvisamente scaldata intorno alle 18:30: accerchiato dal trapper e da due conoscenti, ha subito minacce con un coltello avvicinato all’orecchio e un taser puntato a pochi centimetri dal volto, fino alla vista di una pistola tipo Beretta maneggiata dai tre.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Approfittando di un momento di distrazione mentre i presenti si trovavano in cucina, il trentaduenne ha preso le chiavi, è uscito in cortile e ha scavalcato la recinzione della proprietà, correndo a piedi fino al commissariato per chiedere aiuto.

La smentita di Baby Touchè

Come riportato dal Corriere del Veneto, secondo quanto riferito dalla vittima, alla base delle intimidazioni vi sarebbe il sospetto che la sua visita fosse solo un pretesto per geolocalizzare l’abitazione e inviare la posizione a un conoscente comune, a cui il trapper padovano aveva in passato danneggiato una moto senza mai risarcire i danni.

A seguito della segnalazione sulla presenza di armi da fuoco, la Polizia di Jesolo ha fatto scattare un blitz nella villa per effettuare gli accertamenti del caso.

Raggiunto telefonicamente, Baby Touchè ha respinto categoricamente ogni addebito: “Non è successo nulla di tutto questo. Gli ho dato ospitalità tante volte, gli ho offerto da mangiare, da bere, l’ho fatto sentire a casa. Parlerò in tribunale per difendermi e comunque non prima di aver sentito il mio avvocato”.

I precedenti trapper

Quanto accaduto rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di vicende giudiziarie e scontri che vedono coinvolto il trapper ventitreenne padovano.

Già noto alle Forze dell’Ordine, seguito da centinaia di migliaia di follower sui social, Baby Touchè è stato più volte al centro di cronache giudiziarie per risse, aggressioni e faide tra gruppi della scena trap milanese e veneta.

Episodi che in passato hanno portato anche all’emissione di misure cautelari e Daspo urbani nei suoi confronti.