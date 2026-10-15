Musk attacca Zelensky dopo aver "spento" Starlink, "è ora che vada via": l'ombra dell'accordo Trump-Putin

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Elon Musk ha attaccato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada”, ha scritto il fondatore di SpaceX in risposta a un post social in cui si affermava che la principale preoccupazione di Zelensky fosse finire la guerra e affrontare le elezioni presidenziali. Intanto, Starlink di Elon Musk avrebbe depotenziato senza preavviso i droni ucraini. Dietro c’è l’ombra dell’accordo Trump-Putin.

L’attacco di Elon Musk a Zelensky

L’attacco di Elon Musk a Zelensky è arrivato in risposta a un messaggio su X in cui si commentava l’intervista che il presidente dell’Ucraina ha rilasciato al giornalista britannico Piers Morgan.

Nel post in questione si affermava: “Zelensky ha spiegato di non aver intenzione di finire la guerra finché la Russia non verrà sconfitta. La sua principale preoccupazione è terminare la guerra e affrontare le elezioni presidenziali. Se dovesse perdere, verrebbe certamente indagato e molto probabilmente processato. L’80% dei suoi predecessori è stato processato”.

Elon Musk ha commentato: “Il massacro continuerà, è ora che Zelensky vada via“.

Starlink ha depotenziato i droni ucraini “senza preavviso”

Dopo aver perso il contatto con alcuni suoi droni, l’Ucraina ha deciso di rinunciare ad alcune missioni nella guerra contro la Russia.

Il motivo è legato alle restrizioni alla connettività dei terminali satellitari di Starlink, uno degli strumenti più preziosi per gli ucraini nel conflitto. I terminali Starlink montati sui velivoli hanno perso la connessione una volta superati i 160 chilometri orari.

Stando a quanto affermato da Serhiy Beskrestnov, consigliere di Zelensky per le questioni tecnologiche, la limitazione sarebbe stata introdotta senza che fosse stato dato alcun preavviso a Kiev e si starebbe ancora valutando il suo reale impatto.

Le restrizioni riguardano Starshield, il comparto militare e governativo sviluppato da SpaceX a partire dalla tecnologia di Starlink, che è una rete commerciale per l’accesso al web via satellite. Starshield offre collegamenti protetti e servizi destinati alla difesa, all’intelligence e alle istituzioni pubbliche.

L’ombra dell’accordo tra Trump e Putin sul caso Starlink-Ucraina

Elon Musk ha fornito una spiegazione ufficiale al “caso Starlink”.

Sempre su X ha scritto: “I sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all’utilizzo sono stabilite dai militari e, in ultima istanza, dal presidente”.

L’amministrazione Trump, reduce dall’accordo con Putin, ha però respinto ogni legame con le recenti limitazioni imposte ai terminali satellitari Starlink in Ucraina. Un alto funzionario statunitense, interpellato dal portale informativo Axios, ha dichiarato che l’amministrazione Usa non ha nulla a che fare con i blocchi operativi.

Difesa Ucraina: “Ripreso l’accesso a Starshield”

Nella mattinata italiana di giovedì 15 ottobre la situazione relativa alle limitazioni di Starlink in Ucraina è migliorata e l’accesso al pacchetto Starshield è “ripreso e continua“. Ne ha dato notizia l’agenzia Unian, che ha citato fonti del ministero della Difesa.

Le motivazioni ufficiali della temporanea restrizione non sono state rese note.