Musk lancia la "Tesla volante", per prenotare Roadster serve l'acconto di 250 mila dollari: mistero sul prezzo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Elon Musk ha presentato la nuova Tesla Roadster, un’auto sportiva elettrica sviluppata con tecnologie realizzate in collaborazione con SpaceX. Il debutto è avvenuto nella notte italiana del 16 ottobre 2026, presso il sito di test della società spaziale a McGregor, in Texas. Durante la dimostrazione, il prototipo ha effettuato accelerazioni, acrobazie e brevi manovre di volo grazie a un sistema di propulsori ad aria compressa. Non si conosce il prezzo né quando sarà disponibile ma solo che per prenotarla servirà un acconto di 250 mila dollari.

Roadster, la nuova Tesla volante

Come riporta il Corriere della Sera, secondo i dati annunciati dall’azienda, la Tesla Roadster sarebbe in grado di passare da 0 a 96 chilometri orari in appena 0,81 secondi.

La produzione dovrebbe iniziare nel 2028, dopo una lunga serie di rinvii.

Restano però sconosciuti i prezzi definitivi delle diverse versioni, mentre per alcune prenotazioni vengono già richiesti anticipi fino a 250 mila dollari.

La nuova Roadster utilizza un sistema sviluppato con SpaceX che integra micropropulsori a gas freddo e ventole progettate per aumentare l’aderenza all’asfalto.

Come può volare la Tesla Roadster

Durante la presentazione, il prototipo Roadster ha effettuato manovre aeree con tanto di capovolgimento su una pista con pendenza di 18 gradi.

Secondo quanto illustrato da Tesla, le ventole aspirano l’aria dalla parte inferiore della vettura, generando una forza che può raggiungere i 2G e consentendo all’automobile di mantenere l’aderenza anche in posizione capovolta.

Dieci ugelli ad aria compressa permettono invece di effettuare salti e altre manovre.

Per ragioni di sicurezza, durante l’esibizione l’automobile si è mossa in modalità autonoma, senza un conducente ai comandi.

Musk ha presentato il progetto come il risultato della collaborazione tra “la miglior Casa automobilistica e la miglior compagnia di razzi spaziali”.

Tesla Roadster, modelli e prezzi

La nuova Tesla Roadster sarà proposta in tre versioni, con caratteristiche e destinazioni d’uso differenti.

La Performance sarà una sportiva elettrica a due posti, mentre la Thrust verrà realizzata in serie limitata e sarà dotata di propulsori posteriori.

La versione più particolare sarà la Rocket, una monoposto progettata per compiere manovre di volo.

Quest’ultima sarà disponibile esclusivamente su invito e non sarà omologata per la circolazione stradale.

Il prezzo definitivo della nuova Roadster non è stato ancora comunicato.

Per prenotare la versione Performance è richiesto un anticipo complessivo di 50 mila dollari, suddiviso in un primo versamento da 5 mila dollari e in un secondo pagamento da 45 mila dollari entro dieci giorni.

Per la Thrust, invece, l’importo richiesto per la prenotazione arriva a 250 mila dollari.

Non sono stati indicati il prezzo finale della Rocket né le condizioni economiche per accedere alla versione disponibile soltanto su invito.

Durante la nuova presentazione Musk ha indicato il 2028 come anno di avvio della produzione, assicurando che questa volta la scadenza sarà rispettata.