Mykola Bychok cardinale più giovane al Conclave, chi è l'ucraino nominato da Papa Francesco a dicembre 2024

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il cardinale più giovane a eleggere il prossimo Papa nel Conclave sarà Mykola Bychok, vescovo di Melbourne in Australia ma nato e cresciuto in Ucraina; le sue origini lo porteranno a denunciare gli orrori dell’invasione russa che ha distrutto intere parti del suo Paese.

Chi è il cardinale più giovane del Conclave

Nato nel 1980, Mykola Bychok prende i voti sacerdotali nel 1998, dopo aver deciso, a 17 anni, di dedicare la propria vita alla Chiesa. Nel 2004 diventa diacono e nel 2005 infine sacerdote.

Il suo percorso pastorale si svolge per lo più tra Ucraina e Russia, tra la Siberia e i dintorni di Leopoli, la principale città dell’Ucraina occidentale. Nel 2015 si trasferisce negli Usa e, infine, in Australia, dove diventa vescovo di Melbourne.

Fonte foto: ANSA Mykola Bychok (a sinistra), con altri cardinali

Il cardinale Bychok appartiene alla Congregazione del Santissimo Redentore, i cui membri si dedicano all’evangelizzazione delle popolazioni che vivono lontane dalle grandi città.

La posizione del cardinale Bychok sulla guerra in Ucraina

Bychok è nato a Ternopil, una cittadina dell’Ucraina occidentale, circa 100 chilometri a est di Leopoli. Nonostante abbia lavorato a lungo in Russia, nei dintorni di Prokopyevsk, in Siberia, le sue posizioni sulla guerra in corso sono da sempre state chiare.

Il cardinale ucraino si è fin da subito speso per denunciare le atrocità commesse nel suo Paese dall’esercito di invasione russo, e ha descritto le azioni delle forze armate del Cremlino come un tentativo di genocidio.

Non si tratta di una posizione maggioritaria all’interno della Chiesa cattolica che, seguendo il pacifismo che caratterizza la dottrina religiosa, ha più volte auspicato una fine della guerra senza però schierarsi con nessuna delle due parti.

I più giovani cardinali nella storia del Conclave

A 45 anni, Bychok sarà il più giovane cardinale a eleggere il prossimo Papa. Avrà quindi quasi la metà degli anni dei più anziani del Conclave, che hanno per legge al massimo 80 anni.

Non si tratta però del più giovane cardinale della storia a far parte di un Conclave. Lev Skrbenský Hríste, porporato ceco, partecipò 40enne al Conclave che elesse Pio X nel 1903.

Bychok non sarà però nemmeno il secondo più giovane della storia. Nel 1878 infatti, partecipò al Conclave che elesse Leone XIII il cardinale Lucido Maria Parocchi, 44 anni.