Myrta Merlino a San Marino RTV da ottobre con un nuovo programma dopo l'addio a Mediaset e l'anno "sabbatico"
Myrta Merlino lascia Mediaset e approda a San Marino RTV, per lei un nuovo programma al via
Nuova casa televisiva per Myrta Merlino. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque lascia definitivamente Mediaset e passa a San Marino RTV, dove da ottobre condurrà un nuovo programma. Per Merlino si tratta di un ritorno in video dopo il lungo periodo di stallo successivo alla chiusura del programma pomeridiano di Canale 5.
Myrta Merlino riparte da San Marino RTV
Myrta Merlino lascia Mediaset e approda a San Marino RTV. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, 3 agosto, durante La Terrazza della Dolce Vita, kermesse della tv pubblica della Repubblica del Titano condotta da Simona Ventura e Giovanni Terzi.
È stato l’amministratore delegato della tv sanmarinese, Roberto Sergio, ad ufficializzare l’approdo della giornalista e conduttrice napoletana.
Myrta Merlino tornerà quindi in onda sul canale 550 con un nuovo programma, non ancora specificato, che partirà in autunno.
L’addio a Mediaset
Per la Merlino si tratta di fatto di un vero e proprio ritorno in video dopo un anno “sabbatico” a Mediaset.
Per anni volto simbolo di La7, la giornalista napoletana era approdata nel 2023 a Canale 5, dove aveva raccolto la pesante eredità di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.
Poi la chiusura del programma, sostituito da Dentro la Notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.
Per lei si era vociferato di un nuovo programma su Rete4, ma non si è mai concretizzato nulla. Ora l’addio ufficiale a Mediaset.
Il rilancio di San Marino RTV
L’approdo di Myrta Merlino a San Marino RTV rientra nel piano di rilancio avviato nel 2025 da Sergio per l’emittente di Stato sanmarinese, partecipata al 50% dalla Rai.
Negli ultimi mesi la rete ha investito nell’arrivo di volti noti della televisione italiana per rafforzare il proprio palinsesto.
Tra i personaggi che lavorano a San Marino ci sono Simona Ventura, Roberto Giacobbo, Giovanni Terzi e Paoli Mieli. Dal prossimo autunno anche Myrta Merlino.