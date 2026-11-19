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È morta a 71 anni Nadia Cicuttin, la madre del regista Andrea Pallaoro. La donna si è spenta circondata dall’affetto dei suoi familiari e la causa del decesso sarebbe legata a una grave malattia che l’affliggeva tempo. Il marito Angelo l’ha ricordata come “la parte migliore di me”.

Morta Nadia Cicuttin

Nadia Cicuttin è morta il 18 novembre a poco più di un mese dal compleanno. L’ex proprietaria della bigiotteria “Blue Spirit”, di piazza Pasi a Trento, aveva festeggiato 71 anni il 4 ottobre assieme al marito Angelo Pallaoro, architetto e imprenditore, e ai figli Andrea, regista cinematografico di “The Echo Chamber” e “Hannah”, e Alessandro.

La donna era malata da una decina d’anni ma ha sempre mantenuto una grande forza d’animo. Il marito ha affermato che “sapeva come sarebbe andata a finire, ma ciononostante non ho memoria di un giorno in cui abbia pianto”.

ANSA

Cicuttin viene descritta come una persona curiosa, desiderosa di conoscere che, dopo aver studiato alla facoltà di Sociologia, aveva proseguito nella formazione personale, approfondendo diverse tematiche. Il funerale si terrà il 20 novembre alle 11 nella chiesa di San Martino a Trento.

Il ricordo della famiglia

“Grazie amore mio sarai per sempre la parte migliore di me. Grazie per avermi fatto conoscere l’amore che sarà per sempre dentro di me”, ha scritto il marito sul suo profilo social con una foto che ritrae la moglie sorridente.

Nadia è stata ricordata anche da diversi cittadini per i quali era diventata un punto di riferimento, avendo gestito per vent’anni un negozio nel centro città. “Un’anima meravigliosa: mancherà tanto”, “Vogliamo ricordare la dolce, allegra e sempre positiva Nadia, con tanto affetto”, sono alcuni dei messaggi di chi la conosceva. E ancora: “Le parole volano via, il ricordo gioioso del suo sorriso resta”.

Sempre il marito Angelo ha ricordato quanto la moglie amasse “le stelle e i segni zodiacali” e, nonostante lo scetticismo dell’uomo, fosse stata capace di portarlo “nel suo mondo”.

Il volontariato e l’affetto dei figli

“Nadia era meravigliosa”, è la descrizione del marito e “aveva un cuore grande, la sua luce c’è e rimarrà sempre. È stata una donna immensa, di una bellezza interiore rara, delicata e sempre attenta agli altri”.

La donna, nel corso degli anni, è stata molto attiva nel volontariato in ospedale, accanto ai malati terminali. “Durante la sua esistenza – ha rivelato Angelo – si è dedicata spesso agli altri, dimostrando di essere sempre a disposizione di chi avesse bisogno”.

Il figlio regista Andrea, in occasione del riconoscimento da parte del sindaco di Trento della massima onorificenza della città a settembre 2026, aveva dedicato un pensiero alla madre Nadia. Ringraziando amici e familiari, si era emozionato parlando della mamma che “continua a insegnarmi con disarmante semplicità cosa sia la dignità“.