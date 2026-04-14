Nadia Farès in coma farmacologico, l’attrice francese ha avuto un incidente nella piscina di una palestra

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È in coma Nadia Farès, l’attrice francese 57enne trovata priva di sensi sabato 11 aprile dopo un incidente nella piscina di una palestra. La procura di Parigi lavora sulla pista dell’annegamento e ha aperto un’indagine sulle circostanze che hanno portato la donna, star di “The Crimson Rivers”, a trovarsi in gravi condizioni e in coma farmacologico.

In coma l’attrice Nadia Farès

Brutto incidente per una nota attrice del cinema francese: Nadia Farès è ricoverata in gravi condizioni a Parigi e si trova in questo momento in coma farmacologico.

La 57enne è stata vittima di un annegamento mentre nuotava in una piscina di una palestra della capitale della Francia. Salvata da alcuni nuotatori che si trovavano nello stesso luogo, sabato 11 aprile era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière dove lotta ancora per la sua vita.

La ricostruzione dell’incidente

Come riporta Le Parisien, Nadia Farès si trovava nel complesso sportivo Blanche nel 9° arrondissement di Parigi e, mentre stava usufruendo della piscina, è improvvisamente andata sott’acqua e non è più riemersa.

Intuito che la donna si trovasse in difficoltà, vedendola giacere sul fondo della piscina per “tre o quattro minuti”, un nuotatore si è tuffato in acqua e ha provato a soccorrerla, portandola di nuovo in superficie. Il primo soccorritore è stato subito aiutato da un secondo e, insieme, i due hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche un defibrillatore sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi.

La versione è stata confermata dalla Procura di Parigi che, a Libération, ha riferito come la donna fosse stata vista da diverse persone “in una posizione yoga sul fondo dell’acqua “.

L’indagine e la carriera della stella del cinema francese

La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause di quello che, ad ora, viene etichettato come un annegamento. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato del 9° arrondissement che hanno specificato come, al momento, non sia stato accertato alcun reato e che procederanno alla visione delle telecamere di sicurezza della piscina per avere ulteriori informazioni.

Originaria di Marrakech, Nadia Farès è nota soprattutto per alcuni suoi ruoli a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni 2000. È arrivata alla fama grazie a film come “The Crimson Rivers” e “Tell Me Yes”.

Durante la sua carriera, ha recitato – tra gli altri – in “Elles n’oublient jamais” (1993) di Christopher Frank, in “Dis-moi oui” di Alexandre Arcady (1995) e in “Les Rivières pourpres” (2000) di Mathieu Kassovitz. Dopo una pausa di circa dieci anni, è tornata in televisione nella serie Netflix di Dan Franck, “Marseille” (2016).