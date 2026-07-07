Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un basalioma, cos'è il tumore della pelle e come riconoscerlo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nadia Mayer sottoposta a un intervento di rimozione di un tumore al naso. L’agente immobiliare volto noto della trasmissione Casa a Prima Vista è stata operata per un basalioma, il carcinoma della pelle più diffuso, ed è apparsa sui social con un vistoso cerotto al naso. La conduttrice aveva preannunciato l’operazione chirurgica sul suo profilo per tranquillizzare i follower e sottolineare l’importanza della prevenzione.

L’intervento al naso della conduttrice di Casa a Prima Vista

L’ex modella trentina conosciuta per il format di successo di Real Time Casa a Prima Vista si è mostrata senza trucco e con un capellino dalla scritta “Nadia solution” subito dopo la rimozione del tumore alla pelle.

“Pensavo fosse un foruncolino, ho aspettato troppo e invece di fare due sedute di laser adesso devo fare un piccolo intervento perché è andato un pochino troppo in profondità” ha raccontato Nadia Mayer annunciando l’operazione.

L’appello di Nadia Mayer

Nel post pubblicato sulla sua pagina Instagram sei giorni prima, la conduttrice 72enne aveva spiegato di dover subire a breve un intervento al naso per “una macchiolina che abbiamo scoperto essere un basalioma”.

“Quando notate una macchia strana che non cambia e rimane troppo tempo, fatevi controllare da un bravo dermatologo perché magari con una piccola cosa risolvete il problema. Mi raccomando, la prevenzione è molto importante” è stato l’appello rivolto agli oltre 168mila follower della sua pagina.

Che cos’è il basalioma

Come riportato nel sito dell’Istituto superiore della sanità, il basalioma o carcinoma a cellule basali (BCC) è un tumore della pelle che si sviluppa dalle cellule dello strato più profondo dell’epidermide, sopratutto nelle parti del corpo più esposte al sole come viso, cuoio capelluto, orecchie, collo, spalle e schiena.

Diversamente dal melanoma, che si origina dai melanociti ed è molto aggressivo, tende a rimanere circoscritto e a non diffondersi con metastasi, se non molto raramente (0.003-0.5% dei basaliomi).

Si tratta del più diffuso tra i tumori cutanei (8 su 10 sono basaliomi) che, a loro volta, ricorda l’Iss, rappresentano la forma maligna più frequente (15,2%) tra tutti i tumori nell’uomo e la seconda (14,8%), dopo il tumore del seno, nella donna.

Nel 95% dei casi si manifestano in persone di età superiore ai 40 anni e più colpiti sono in particolare gli uomini, con un 30% di nuovi casi in più rispetto alle pazienti femminili.

“Le scottature, conseguenti all’esposizione ai raggi solari durante l’infanzia e l’adolescenza, sembrano avere un ruolo di rilievo nello sviluppo del basalioma in età adulta” sottolinea il portale dell’Iss, ricordando l’importanza della prevenzione e della protezione della pelle dal sole.