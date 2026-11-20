Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nadir Rossi, uomo accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara, è morto suicida nel carcere di Verona venerdì 20 novembre 2026. L’ex infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Borgo Roma è stato trovato senza vita nella sua cella. Era stato arrestato alla fine di ottobre 2026 nell’ambito dell’indagine sulla morte della moglie. Nei suoi confronti non era ancora stata pronunciata una condanna definitiva. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Rossi avrebbe provocato la morte della moglie attraverso la somministrazione di insulina senza finalità terapeutiche.

Nadir Rossi morto suicida nel carcere di Verona

Come riporta LaPresse, la morte di Nadir Rossi è avvenuta nella casa circondariale di Verona, dove si trovava in custodia cautelare. L’ex infermiere era stato arrestato il 29 ottobre, oltre due anni dopo la morte della moglie, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Verona. Il 2 novembre si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia.

La difesa aveva chiesto la concessione degli arresti domiciliari, ma la richiesta era stata respinta. Il Tribunale del Riesame aveva successivamente confermato la permanenza in carcere. La notizia della morte è stata diffusa anche dalla Uil Fp Polizia Penitenziaria, che ha richiamato l’attenzione sulle condizioni degli istituti penitenziari italiani.

L’omicidio di Jessica Dalla Chiara

La moglie di Nadir Rossi, Jessica Dalla Chiara, morì il 24 giugno 2024 a Bussolengo, in provincia di Verona. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il marito avrebbe provocato la morte della moglie attraverso la somministrazione di insulina senza finalità terapeutiche. Le accuse riguarderebbero interventi avvenuti inizialmente nell’abitazione della coppia e successivamente durante il ricovero ospedaliero della donna.

Gli inquirenti riterrebbero che il farmaco abbia provocato gravi crisi ipoglicemiche, fino al decesso. Nadir Rossi era accusato di omicidio pluriaggravato e tentato omicidio pluriaggravato. Nell’indagine erano contestati anche altri reati, tra cui la soppressione del cadavere mediante cremazione fraudolenta e la truffa assicurativa. Le accuse erano ancora nella fase giudiziaria preliminare al momento della morte dell’indagato.

Suicidi in carcere, la denuncia della Uil

Dopo la morte di Nadir Rossi è intervenuto Gennarino De Fazio, responsabile della Uil Fp Polizia Penitenziaria. Secondo il sindacalista, sono 68 i detenuti morti per suicidio dall’inizio del 2026, ai quali si aggiungono quattro operatori penitenziari che si sono tolti la vita. De Fazio ha denunciato le condizioni di sovraffollamento delle carceri italiane, indicando 66.256 detenuti presenti rispetto a 46.487 posti disponibili.

“Le carceri continuano a versare in crisi profondissima”, ha dichiarato il rappresentante sindacale. La situazione sarebbe particolarmente difficile anche a Verona, dove, secondo i dati riportati dalla Uil, 646 detenuti occupano una struttura con 333 posti regolamentari. Gennarino De Fazio ha inoltre segnalato una carenza di personale: 284 agenti assegnati rispetto a un fabbisogno stimato di almeno 420.