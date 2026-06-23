Nainggolan passa col rosso e sfiora un'auto della polizia, guidava con patente sospesa: "La figlia stava male"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il calciatore Radja Nainggolan, nonostante la patente sospesa, si è messo alla guida di un’auto commettendo una serie di infrazioni stradali nel territorio di Ranst, vicino Anversa, in Belgio. La vettura da lui guidata sarebbe passata col semaforo rosso e avrebbe sfiorato una pattuglia della polizia in borghese. Fermato dagli agenti, l’ex giocatore di Cagliari, Roma e Inter in Serie A è risultato negativo all’etilometro. Il legale rappresentante di Nainggolan ha spiegato che il suo assistito si era messo alla guida per raggiungere la figlia, che, in preda al panico, aveva chiesto il suo aiuto.

Le infrazioni stradali di Radja Nainggolan in Belgio

Stando a quanto riportato da gva.be, la Procura di Anversa ha confermato quanto emerso a proposito delle infrazioni stradali di Radja Nainggolan a Ranst, riferendo inoltre che il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Nella serata di sabato 20 giugno, l’ex calciatore sarebbe passato col semaforo rosso, sfiorando poi un’automobile della polizia in borghese. Una volta fermato dagli agenti, è risultato che Nainggolan non era in possesso di una patente di guida valida. Negativo il test dell’etilometro.

La versione dell’avvocato di Radja Nainggolan

Radja Nainggolan ha fornito la sua versione dei fatti, affidata al suo legale rappresentante Omar Souidi.

L’avvocato ha spiegato: “Non ha deciso di mettersi al volante, nonostante la patente sospesa, per pigrizia o imprudenza. Ha ricevuto una chiamata dalla figlia, in preda al panico. Non si sentiva bene e gli chiedeva di portarla in ospedale perché non ha la patente. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale”.

Il legale rappresentante di Nainggolan ha aggiunto: “È stato durante il tragitto che, in compagnia della figlia, è stato fermato dalla polizia”

Le precedenti infrazioni stradali di Radja Nainggolan

Gva.be ha ricostruito i precedenti di Radja Nainggolan con le infrazioni stradali in Belgio.

Nel marzo 2017 il calciatore è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza vicino a Sint-Niklaas. Una pattuglia della polizia lo aveva notato al volante di un’automobile con una gomma a terra. Ha ricevuto una sospensione della patente per un mese e una multa di 1.600 euro.

Nell’agosto del 2021, Nainggolan è stato nuovamente fermato dalla polizia per un controllo, mentre guidava a 106 chilometri orari sulla Nationalestraat. Gli era stata inflitta una sospensione della patente di sette mesi, di cui quattro effettivamente scontati.

Nell’ottobre del 2022, a sospensione scaduta ma senza aver sostenuto l’esame di recupero né riavuto la patente, il giocatore è stato sorpreso di nuovo a guidare senza patente. La sua Mercedes era stata sequestrata.

Nel marzo del 2023 è arrivata un’ulteriore sospensione della patente di nove mesi, sebbene questa fosse valida solo in Belgio.

Il ruolo di Nainggolan ai Mondiali

Radja Nainggolan è stato impegnato recentemente come commentatore dei Mondiali di calcio per VRT.

Alla domanda se quanto accaduto al calciatore avrebbe avuto un impatto sulla sua partecipazione, VRT, come riportato da Gva.be, ha dichiarato che, in ogni caso, non era più previsto che apparisse nelle prossime puntate.