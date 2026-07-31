Nancy Brilli sostituisce Geppi Cucciari a Un giorno da pecora su RadioUno, ipotesi "epurazione" per la comica

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Geppi Cucciari non dovrebbe tornare a settembre alla conduzione di Un giorno da pecora, la storica trasmissione di RadioUno condotta insieme a Giorgio Lauro. Al suo posto, secondo quanto emerge dai nuovi palinsesti radiofonici Rai, ci sarà Nancy Brilli. E c’è chi parla di possibile “epurazione”, ricordando il botta e risposta avuto dalla comica con l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la cerimonia di assegnazione del Premio Strega 2023.

Nancy Brilli sostituisce Geppi Cucciari, l’assenza dai palinsesti

Come riporta il Corriere della Sera, la presenza di Nancy Brilli risulta indicata nelle nuove linee guida dei palinsesti radiofonici, passate al vaglio del consiglio di amministrazione Rai.

Il nome di Geppy Cucciari, invece, non ci sarebbe.

La decisione non è ancora presentata come definitiva, trattandosi di palinsesti e linee guida, ma secondo quanto riportato la scelta sarebbe ormai orientata.

Nancy Brilli era già arrivata a Un giorno da pecora nei mesi scorsi, quando Geppi Cucciari aveva lasciato temporaneamente la trasmissione.

L’interruzione per il cinema

Geppy Cucciari aveva interrotto la sua presenza in radio a marzo per dedicarsi alla realizzazione del film Perfetta, adattamento cinematografico dell’omonimo spettacolo teatrale scritto da Mattia Torre.

Le riprese erano previste a partire da maggio.

Ai suoi fan, però, Geppi Cucciari aveva assicurato che sarebbe tornata ai microfoni con la ripresa autunnale del programma.

L’ipotesi di epurazione

Il Corriere della Sera parla di una ipotesi di possibile epurazione.

Infatti dietro la mancata conferma di Geppi Cucciari a Un giorno da pecora potrebbe esserci una scelta editoriale legata anche a precedenti episodi pubblici.

In particolare il botta e risposta avuto dalla comica con l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la cerimonia di assegnazione del Premio Strega 2023.

In quell’occasione la conduttrice e attrice ironizzò sul fatto che il ministro non avesse ancora letto i libri in gara, episodio che aveva avuto ampia risonanza mediatica.

Geppy Cucciari continuerà comunque il suo rapporto con la Rai.

Infatti nei palinsesti sarebbe presente la trasmissione televisiva Splendida cornice, confermata anche per la prossima stagione.