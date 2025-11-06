Nancy Pelosi va in pensione e Trump l'attacca, affondo alla prima donna speaker alla Camera: "Malvagia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nancy Pelosi si ritira dalla scena politica americana tra i riconoscimenti di dem e repubblicani, e gli insulti di Donald Trump. Dopo una carriera di quasi 40 anni da protagonista al Congresso degli Stati Uniti, la prima speaker donna della Camera ha annunciato che non correrà alle prossime elezioni di midterm. L’85enne, tra le figure femminili più potenti della storia Usa, lascerà il seggio di San Francisco alla fine del mandato del 2027, dopo due decadi.

Il ritiro di Nancy Pelosi

Nancy Pelosi ha comunicato il suo congedo in un messaggio video diretto agli elettori del suo collegio, rivendicando di aver fatto la storia e la necessità di continuare a farla rimanendo fedeli agli ideali americani e di democrazia.

“Non mi ricandiderò al Congresso, con cuore grato, guardo all’ultimo anno di servizio come vostre rappresentante” ha detto la deputata.

La rivalità con Donald Trump

Il commento del presidente Usa non si è fatto attendere:

“Il ritiro di Nancy Pelosi è ottimo per l’America. Era malvagia, corrotta e pensava solo a fare il male di questo Paese”.

La rivalità con Donald Trump risale al primo mandato del tycoon, di fronte al quale Pelosi non ha mai arretrato neanche quando il partito democratico si è trovato in posizione di forte debolezza.

Memorabile il momento in cui l’allora speaker della Camera, alle spalle del presidente Usa, strappò il testo del discorso sullo stato dell’Unione del febbraio 2020.

ANSA

Nancy Pelosi strappa il discorso sullo stato dell’Unione di Donald Trump nel 2020

Riconosciuta come una delle principali fautrici della riforma sanitaria dell’Obamacare, Pelosi fu presidente delle due commissioni di impeachment contro Donald Trump, entrambe chiuse senza successo.

La carriera

Nata nel 1940 a Baltimora, da una famiglia italoamericana (la madre era arrivata negli Usa nel 1912 da Fornelli, in provincia di Isernia) Nancy Pelosi ha seguito le orme del padre Thomas D’Alesandro, prima deputato e poi sindaco di Baltimora, così come il fratello maggiore Thomas D’Alessandro III.

Dopo il matrimonio con Paul Pelosi, conosciuto durante l’università a Washington, si trasferisce a San Francisco e ha cinque figli.

Nel 2002 fa la storia diventando la prima e unica donna speaker della Camera dopo la vittoria dei democratici alle elezioni di midterm del secondo mandato di George Bush.

Dopo essere stata speaker tra il 2007 e il 2011, è tornata sullo scranno più alto del ramo del Campidoglio tra il 2019 e il 2023, anno in cui lascia anche la carica di leader di minoranza.