Nandino Capovilla parroco di Pax Christi respinto a Tel Aviv ed espulso, le accuse di Israele al prete

Don Nandino Capovilla, il parroco del movimento cattolico Pax Christi, che recentemente ha scritto un libro sulla Palestina, è stato respinto a Tel Aviv ed espulso da Israele. La “ragione del rifiuto” all’ingresso nel Paese fanno riferimento a “considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all’ordine pubblico”.

Don Nandino Capovilla respinto a Tel Aviv ed espulso da Israele

Don Nandino Capovilla, parroco a Marghera, da anni è impegnato nel movimento cattolico Pax Christi, Recentemente ha scritto il libro “Sotto il cielo di Gaza“.

Con una quindicina di persone avrebbe dovuto prendere parte a un “pellegrinaggio di giustizia in Terra Santa” diretto a Betlemme e guidato dall’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia. Non appena è atterrato a Tel Aviv, però, gli è stato consegnato un modulo intestato “Border Control Administration” dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, intitolato “Decisione relativa al rifiuto di ingresso in Israele“.

Cosa è successo a Don Nandino Capovilla in Israele

Gli amici con cui Don Nandino Capovilla ha avuto modo di parlare hanno raccontato al Corriere della Sera che, durante i controlli, gli è stato dato da firmare senza altre spiegazioni un modulo, che il sacerdote “non ha firmato”, in cui si legge che “non gli è permesso di entrare in Israele”.

Il Corriere della Sera ha avuto modo di visionare il documento. Nel testo, la “ragione del rifiuto” è indicata con la formula “considerazioni relative alla sicurezza pubblica, alla pubblica incolumità o all’ordine pubblico“. Nel documento si legge ancora: “La persona sarà allontanata da Israele il prima possibile e fino a quel momento sarà trattenuta in un luogo designato a tale scopo”.

Don Nandino Capovilla ha passato il resto della giornata in un locale delle autorità israeliane vicino all’aeroporto (“una sorta di cella“, hanno riferito i suoi amici), fino a tarda serata.

“Sono libero! Mi hanno fatto uscire ora. Restituito cellulare e valigia. Tutto bene. aspetto che se ne vadano le ultime mie due guardie per scrivervi queste righe. Volo per la Grecia stanotte”, ha scritto il parroco di Marghera in un messaggio su Instagram in cui ha riferito di essere stato 7 ore in detenzione.

Perché Don Nandino Capovilla è stato respinto a Tel Aviv

L’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, che nel frattempo ha raggiunto Betlemme, ha spiegato al Corriere della Sera: “Non sappiamo quale sia la motivazione, ma pensiamo che sia a causa del libro ‘Sotto il cielo di Gaza’ che ha appena scritto”.

Ricchiuti ha poi aggiunto: “Abbiamo contattato mari e monti ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Noi siamo qui, da Roma e da Venezia per un pellegrinaggio nell’ambito della nostra campagna di giustizia e di pace, “ponti e non muri'”‘.

Nel suo libro”, scritto assieme a Betta Tusset, Don Nandino Capovilla ha raccolto diverse storie della vita nella Striscia di Gaza: “Sotto il cielo di Gaza e della Palestina intera sopravvivono persone annientate da uno scempio che ha urgenza di essere narrato, pena la disgregazione del comune senso di umanità”.