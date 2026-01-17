Napoli, 11enne precipita da parcheggio di un centro commerciale con la minimoto, è grave

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un ragazzino di 11 anni è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è in prognosi riservata. L’episodio è avvenuto al secondo piano del parcheggio del centro commerciale “La Birreria”, a Miano, quartiere a Nord di Napoli. Al momento della caduta, l’11enne risultava essere alla guida della sua minimoto. Indagano i carabinieri.

Come è precipitato il ragazzino di 11 anni a Napoli

I carabinieri della pattuglia mobile di zona della sezione Stella sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 17 gennaio presso il parcheggio del centro commerciale “La Birreria”.

Si tratta di un punto di ritrovo molto frequentato nel quartiere Miano, a Nord di Napoli.

Un ragazzino di 11 anni è precipitato dal secondo piano del parcheggio della galleria commerciale, in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, guidava il suo Lem, piccola moto da cross a scoppio.

Come sta il ragazzino precipitato a Napoli

Il ragazzino sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4 metri, impattando sulla rampa al piano inferiore del parcheggio multipiano.

L’11enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, ricoverato, risulta in prognosi riservata.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Nel dettaglio, starebbero valutando a quale velocità il ragazzino guidava la mini moto da cross e starebbero verificando le presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza per accertare la dinamica della caduta.

A che età si può guidare una mini moto da cross

Le normative delle categorie agonistiche per guidare mini moto da cross variano dai 10 anni in su.

Alcune categorie richiedono 13-14 anni per cilindrate maggiori, sempre con attrezzatura di sicurezza completa e sotto supervisione.

Secondo il sito motostaronline.it, i bambini possono partecipare ai primi corsi di motocross a partire dai 5-6 anni.

In questo caso, devono essere guidati da istruttori qualificati.

Le moto utilizzate sono leggere e con potenza limitata, per consentire un apprendimento progressivo e sicuro.