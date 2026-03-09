Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 18 persone indagate e numerosi beni sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Napoli, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso e truffa. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha colpito un dipendente dell’Ispettorato del lavoro e diversi titolari di aziende agricole, coinvolti in un sistema di false assunzioni di cittadini extracomunitari.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale transnazionale, attiva nelle province di Napoli e Caserta. Il gruppo, composto da 18 persone, aveva come obiettivo la produzione fraudolenta dei cosiddetti “Nulla Osta al lavoro subordinato”, documenti amministrativi fondamentali per consentire ai datori di lavoro di assumere cittadini stranieri residenti all’estero.

Chi sono gli indagati e come agivano

Tra i destinatari delle misure cautelari figurano un dipendente dell’Ispettorato del lavoro del capoluogo campano, ritenuto il promotore dell’associazione, e diversi titolari di aziende agricole. Questi ultimi, in qualità di datori di lavoro, mettevano a disposizione le proprie aziende per simulare assunzioni di cittadini extra Unione europea. Alcuni collaboratori dei principali indagati e mediatori stranieri sono stati posti agli arresti domiciliari.

L’organizzazione si avvaleva anche della collaborazione di un Caf della provincia di Caserta, che facilitava l’avvio di pratiche amministrative viziate da atti falsi, sia materialmente che ideologicamente. Il dipendente pubblico coinvolto si occupava di esprimere i “Pareri” necessari a certificare la congruità delle richieste di assunzione, spesso avvalendosi della complicità di altri funzionari.

Il meccanismo delle false assunzioni

Il sistema illecito prevedeva che i datori di lavoro compiacenti ricevessero somme comprese tra 1.200 e 2mila euro per ogni lavoratore straniero per il quale veniva richiesta l’assunzione fittizia. In questo modo, l’organizzazione lucrava sulla speranza di ingresso e regolarizzazione di cittadini extracomunitari, sfruttando la normativa sui flussi migratori in Italia.

Le conseguenze dell’operazione

Grazie alle indagini, la Polizia ha bloccato oltre 3mila pratiche irregolari di ingresso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale. Sono stati inoltre sequestrati beni di lusso riconducibili agli indagati, ritenuti provento dell’attività illecita.

