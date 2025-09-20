Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per porto abusivo di armi, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Un giovane di 21 anni è stato fermato dopo un inseguimento in via Santa Maria di Costantinopoli, all’angolo con via Conte di Ruvo, mentre cercava di sottrarsi a un controllo antidroga predisposto dalla Questura. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto alla detenzione abusiva di armi e al traffico di sostanze stupefacenti nella città partenopea.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante uno dei numerosi servizi di controllo straordinario messi in campo dalla Questura di Napoli. Gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati legati alla detenzione abusiva di armi e al traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato una coppia a bordo di uno scooter che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente invertito la marcia, destando sospetti.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento a piedi

L’attenzione degli agenti si è concentrata sul comportamento anomalo del conducente, che ha cercato di eludere il controllo. Dopo aver lasciato il veicolo alla passeggera, il giovane si è dato alla fuga a piedi. Gli operatori della Polizia lo hanno inseguito per alcune decine di metri, durante i quali il fuggitivo si è disfatto di una pistola Walther con 7 cartucce, prontamente recuperata dagli agenti.

La colluttazione e il fermo del sospettato

Il tentativo di fuga si è concluso con una breve colluttazione tra il giovane e i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Nel corso della perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 305 euro in contanti e di circa 5 grammi di hashish, sostanza per la quale è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le accuse e le sanzioni

Il ventunenne napoletano è stato arrestato con le accuse di porto abusivo di armi, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Oltre all’arresto, nei suoi confronti è scattata anche una sanzione amministrativa per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. L’arma, una pistola Walther con 7 cartucce, è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminosi.

