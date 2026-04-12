Napoli, 84enne si accascia mentre aspetta la metro e muore davanti a tutti: era l'artista Silvio Frigerio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia in pieno centro a Napoli dove un uomo di 84 anni è morto mentre si trovava sulla banchina della stazione della metropolitana di Medaglie d’Oro. La vittima si chiamava Silvio Frigerio ed è defunto in seguito a un malore che lo avrebbe colto mentre attendeva l’arrivo del mezzo. La linea 1 della metro del capoluogo campano è stata chiusa per circa due ore per i soccorsi all’anziano.

Uomo di 84 anni muore a Napoli mentre aspetta la metro

Un uomo di 84 anni, Silvio Frigerio, è morto mentre attendeva l’arrivo del treno della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Il decesso è avvenuto intorno alle 9,00 della mattinata di domenica 12 aprile: l’uomo si trovava sulla banchina della fermata di Medaglie d’Oro nel quartiere dell’Arenella.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il malore e i soccorsi alla stazione di Medaglie d’Oro della linea 1

Alcuni testimoni hanno raccontato di come l’84enne si sia portato la mano al petto e si sia poi accasciato al suolo mentre, assieme alle altre persone presenti, aspettava il treno. Sul posto qualcuno ha cercato di soccorrerlo, prima dell’intervento degli operatori del 118 e degli agenti di polizia.

I tentativi portati avanti anche dal personale Anm sono però stati vani. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe sentito improvvisamente male e sarebbe stato stroncato da un malore, presumibilmente un infarto.

Nelle prossime ore dovrebbe essere sottoposto a ulteriori accertamenti clinici per appurare la causa della sua morte.

Chi era la vittima, Silvio Frigerio

L’uomo a essere stato colto da un malore fatale mentre si trovava in una stazione della metropolitana di Napoli si chiamava Silvio Frigerio.

Come riporta Fanpage, era un conosciuto e apprezzato architetto e artista e, nel corso della sua carriera, aveva partecipato a diversi eventi e mostre. I suoi funerali si terranno lunedì 13 aprile nella chiesa dell’Immacolata, al Vomero.

In seguito al suo malore, la linea 1 della metropolitana di Napoli era stata chiusa per circa due ore – dalle 9,30 alle 11,45 – e aveva saltato la fermata di Medaglie d’Oro, una delle più popolate, che si trova nella zona collinare della città tra i quartieri del Vomero e dell’Arenella.