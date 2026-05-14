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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate a Napoli. Un uomo di 66 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito la moglie con un paio di forbici, ferendola gravemente al culmine di una lite familiare.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari dell’Arma per una donna appena arrivata in ospedale con ferite da arma da taglio. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione di famiglia.

L’aggressione e la fuga verso l’ospedale

Secondo quanto riferito dalla donna, la discussione sarebbe nata per motivi futili e sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo avrebbe iniziato a insultarla con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla con forza contro il tavolo del soggiorno, che si è distrutto durante l’aggressione. In quel momento, la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina.

La 65enne ha tentato di fuggire, ma è stata raggiunta da diversi fendenti: le forbici l’hanno colpita al petto, alla gamba destra e successivamente alla schiena. Nonostante le lesioni, la donna è riuscita a scappare dall’appartamento e a raggiungere in taxi l’Ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

I Carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli, sono intervenuti nell’appartamento della coppia. All’interno hanno trovato il 66enne disteso sul letto della camera da letto. L’abitazione si presentava completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite appena avvenuta. Durante il sopralluogo, i militari hanno sequestrato le forbici ancora intrise di sangue.

Un quadro familiare già segnato da violenze

Le indagini hanno fatto emergere una situazione familiare particolarmente difficile. Negli ultimi mesi, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’uomo, riferendo episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. In un’occasione, il figlio aveva denunciato che il padre si era introdotto nella sua stanza brandendo delle forbici e urlando contro di lui.

Le conseguenze per l’aggressore

L’uomo arrestato, su disposizione della Procura di Napoli, è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

IPA