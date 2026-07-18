Napoli, automobilista non si ferma all'alt. Durante l'inseguimento ferito un agente

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Scene da Far West a Napoli dove il 18 luglio un automobilista non si sarebbe fermato all’alt della polizia municipale ed è fuggito per diversi chilometri. L’inseguimento sarebbe iniziato nei pressi di piazza Garibaldi e si sarebbe concluso a Ponticelli, nell’area orientale della città. Durante la fuga un agente sarebbe rimasto ferito.

Non si ferma all’alt, inseguimento a Napoli: cosa è successo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti municipali dell’unità operativa San Lorenzo erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno intimato l’alt al conducente.

L’uomo, invece di fermarsi, avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo.

In base a una prima ricostruzione, un vigile sarebbe stato ferito durante un tentativo di speronamento compiuto dall’automobilista in fuga.

L’uomo sarebbe stato poi bloccato anche grazie all’intervento di diverse pattuglie ed è stato arrestato.

L’inseguimento da piazza Garibaldi a Ponticelli

L’episodio è avvenuto intorno alle 14, in una zona molto trafficata della città.

Gli agenti della polizia municipale avrebbero intimato l’alt all’automobilista nei pressi di piazza Garibaldi.

Il conducente non avrebbe rispettato l’ordine e avrebbe proseguito la marcia.

Da quel momento sarebbe iniziato un inseguimento lungo le strade di Napoli.

La fuga si sarebbe protratta per diversi minuti e per alcuni chilometri, fino a raggiungere Ponticelli.

Cosa succede se non ti fermi ad un posto di blocco

Non fermarsi all’alt delle forze dell’ordine può comportare conseguenze amministrative e, in alcuni casi, anche penali.

L’articolo 192 del Codice della Strada stabilisce che gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono predisporre posti di blocco e controlli per svolgere le proprie attività di servizio.

Il conducente ha l’obbligo di fermarsi quando l’ordine arriva da agenti in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

Il mancato arresto del veicolo davanti a un posto di blocco è punito con una sanzione amministrativa che può andare da 1.362 a 5.456 euro.

Se la fuga è accompagnata da comportamenti pericolosi, manovre aggressive, tentativi di speronamento o violenza nei confronti degli agenti, può configurarsi anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice penale.

In questo caso la pena può arrivare alla reclusione da sei mesi a cinque anni.